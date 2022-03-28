威爾史密斯怒甩巴掌前還大笑？為何不是出拳？網友熱議

威爾史密斯(右)與妻子潔妲因奧斯卡頒獎典禮的風波，成為輿論焦點。(美聯社)

今年奧斯卡 頒獎典禮最大爭議，無異是威爾史密斯 護妻對非裔男星克里斯洛克怒甩巴掌，卻也引起部分觀眾疑惑，為何動粗之前威爾史密斯是從大笑轉向大怒，以及為何不是出拳頭？甚至有網友觀察到東西方輿論風向不太一樣。

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PTT上有網友問，主持人克里斯洛克講段子時，鏡頭拍到威爾史密斯夫妻，「他明明笑得合不攏嘴，老婆臉很臭就是，是不是怕回去跪算盤才翻臉像翻書一樣？」，女方一開始就聽懂自己的光頭遭嘲諷，「應該反應不會差吧？」，想不通男方情緒轉變的主因。

網友們認為，「越想越不對勁」、「他那個笑臉看起來很僵」、「有些人發飆之前會先笑」，但有人說「踩別人傷口製造話題樂趣，這種脫口秀糞文化到底是怎麼來的」、「他和他老婆整天外遇，哪有這麼嚴重」。

對於動粗方式，有網友問「正常男人應該都會用拳頭吧？」，他覺得巴掌比較常出現在女生打架，「不合理呀為什麼是巴掌？」

網友們則探究、「巴掌的用途是羞辱人，不是傷害」、「上對下教訓都是用巴掌」、「打巴掌是代表你這賤嘴」、「他是要教訓別人，不是要殺人」、「拳頭重巴掌輕，結案」。

另外，一名網友觀察到「為什麼威爾史密斯事件東西方風向不一樣？」，台灣人普遍都挺威爾史密斯，覺得克里斯洛克嘴臭活該，西方卻是挺克里斯洛克比較多，「覺得不管怎樣不應該打人，還一堆人報警要抓威爾史密斯，為什麼兩邊風向差這麼多？」

大家分析「歐美崇尚愛的教育，不動手」、「華人比較認同不要挑釁為上，也比較認同枕邊人藏菜刀論」、「克里斯洛克之前歧視亞裔 」、「台灣人沒有每天被威爾史密斯洗版，之前他老婆外遇那段時間出一堆梗圖」、「日本風向也是挺威爾史密斯」。