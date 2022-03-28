威爾史密斯奧斯卡動粗 名流反應不一

吹牛老爹(左)與泰勒佩瑞(右)與威爾史密斯對話。(美聯社)

奧斯卡 影帝威爾史密斯 27日在奧斯卡頒獎典禮上，因主持人克里斯洛克拿他老婆的髮型開玩笑，掌摑對方並且爆粗口，震驚所有觀眾。

以下為一些名人在社交媒體所作的反應。

●威爾史密斯的兒子、饒舌歌手和演員傑登史密斯（Jaden Smith）以及威爾的老婆潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）：

「我們就是這麼幹的。」

●女星米亞法羅（Mia Farrow）：

「那只是個玩笑。克里斯洛克就愛開這種玩笑。他的玩笑一向潑辣。對他來說這算是溫和的玩笑。還有，我很喜歡『魔鬼女大兵』（GI Jane，克里斯洛克用這部電影 開玩笑）」

●諧星凱西葛里芬（Kathy Griffin）：

「我這麼說吧，走上台出手攻擊一名諧星，是非常糟糕的做法。現在我們都必須擔心喜劇俱樂部和劇場出現下一個威爾史密斯。」

●女星蘇菲亞布希（Sophia Bush）：

「暴力就是不行。攻擊從來不能解決問題。還有？這是克里斯第二次在奧斯卡頒獎台上取笑潔達，今晚他拿她的脫髮作文章，嘲諷某人的自體免疫性疾病（Autoimmune disease）很不對。故意這樣做很殘酷。他們兩人都需要靜一靜。」

●脫口秀主持人柯南奧布萊恩（Conan O'Brien）：

「剛看到威爾史密斯甩人耳光。明天的午夜秀場有誰可以幫我代個班？」

●製片人芮納（Rob Reiner）：

「威爾史密斯欠克里斯洛克一個大大的道歉。他所做的毫無道理。克里斯沒告他傷害算他走運。」

●作家伯納德．埃瓦里斯托（Bernardine Evaristo）：

「一覺醒來就看到這種事。近100年來第五位獲得奧斯卡男主角獎的非裔，也是16年來第一位，不使用語言的力量去修理克里斯洛克，而是訴諸暴力。然後他聲稱是上帝和愛驅使他這麼做的。」

●女星兼模特兒茱蒂特納史密斯（Jodie Turner-Smith）：

「至於那起事件…我仍在整理思緒。我為所有捲入的人感到尷尬。」

●男星凱瑞艾文斯（Cary Elwes）：

「我所認識或所欣賞的『愛的器皿』（vessels of love，史密斯在獲獎致詞時稱自己想成為一個愛的器皿）從不會對另一個人暴力相向…」