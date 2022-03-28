我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

路透：烏克蘭部隊傳捷報 收復基輔外圍城鎮伊爾平

克里斯洛克2016奧斯卡開亞裔玩笑 李安曾聯名抗議

中央社洛杉磯27日綜合外電報導
克里斯洛克與三位亞裔小孩的表演橋段，引發種族歧視爭議。（Getty Images）
克里斯洛克與三位亞裔小孩的表演橋段，引發種族歧視爭議。（Getty Images）

克里斯洛克昨晚因為拿威爾史密斯老婆的光頭造型開玩笑被呼巴掌，其實他在2016年的奧斯卡頒獎典禮也因為拿亞裔開玩笑，被台灣導演李安等25名美國影藝學院亞裔成員聯名抗議。

在2016年第88屆奧斯卡頒獎典禮上，主持人克里斯洛克（Chris Rock）介紹3名亞裔男孩是奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的計票會計師，拿「亞洲人數學比較好」的刻板印象大開玩笑。

他還說：「如果有人對這個玩笑感到不愉快，可以在手機上發推特抱怨。對了，手機也是這些孩子製作的。」

美國影藝學院25名亞裔會員，包括奧斯卡金像獎導演李安及「星艦迷航記」演員喬治‧武井（George Takei）等人，隨後同聲對典禮上的種族歧視刻板印象表達抗議。華裔球星林書豪也對此表達不滿。

李安等人聯名發函抗議，於信中提到：「我們以影藝學院亞裔會員身分，表達我們對第88屆奧斯卡電視轉播針對亞洲人、充斥種族刻板印象感到意外及失望。」

信中要求「具體步驟」，確保日後的奧斯卡轉播不會再出現對亞裔「無知的態度」。

信中表示：「我們想知道如此沒有品味，又帶冒犯的橋段怎麼會出現，以及現行有何程序，可杜絕往後奧斯卡電視轉播出現這類對任何族群不自覺又大剌剌的偏見與歧視。我們期望聽到你們對此事的看法，以及有何具體步驟，來確保所有人被以有尊嚴且受尊重的方式呈現。」

除了李安，其他聯名的電影人包括多位奧斯卡得主，如奧斯卡最佳紀錄片導演楊紫燁（Ruby Yang）、最佳紀錄短片得主虞琳敏（Jessica Yu）等共25人，及曾演出影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）的女星吳珊卓（Sandra Oh）。

影藝學院隨後致歉，發布聲明表示：「影藝學院感謝信中提出的關切，也對奧斯卡電視轉播中任何冒犯之處感到遺憾。我們致力於盡力確保日後節目內容的文化敏感度更佳。」

當年有知情人士告訴美國娛樂周刊「綜藝」（Variety），克里斯洛克自行決定主持內容，包括關於亞洲孩子的笑話。

威爾史密斯（Will Smith）的演員妻子潔妲蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己有脫髮問題，因此乾脆剃光頭。

克里斯洛克今天在台上頒最佳紀錄片獎時，卻把這拿來開玩笑，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭的形象調侃潔達蘋姬史密斯，惹得威爾史密斯大發飆，衝上台呼他巴掌。

奧斯卡 亞裔 影藝學院

上一則

奧斯卡／威爾史密斯打人梗圖瘋傳 蝙蝠俠、羅賓也有事

下一則

巴掌過後 據稱威爾史密斯和克里斯洛克重修舊好

延伸閱讀

奧斯卡／威爾史密斯打人梗圖瘋傳 蝙蝠俠、羅賓也有事

奧斯卡／威爾史密斯打人梗圖瘋傳 蝙蝠俠、羅賓也有事
奧斯卡／名導轟威爾史密斯呼巴掌 「他的藉口是坨屎」

奧斯卡／名導轟威爾史密斯呼巴掌 「他的藉口是坨屎」
威爾史密斯打人非節目橋段 工作人員爆「彩排沒這段」

威爾史密斯打人非節目橋段 工作人員爆「彩排沒這段」
奧斯卡／威爾史密斯失控呼巴掌 兒子傑登發文疑力挺

奧斯卡／威爾史密斯失控呼巴掌 兒子傑登發文疑力挺

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／摘自IG

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

2022-03-23 14:14

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」
奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」

奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」
拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭

拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭