細數奧斯卡史上典禮意外 不只打人 裸男、頒錯獎等都有

約翰屈伏塔（右）喊錯伊迪娜曼佐的名字。（路透資料照片）

奧斯卡 頒獎典禮雖然各個環節、流程都有腳本，卻不代表能防止一切的突發狀況，時不時發生讓人傻眼的意外。

今年在典禮上被致敬的經典名片「教父」，曾於1973年的第45屆典禮獲得最佳影片、男主角等3座獎，然而馬龍白蘭度拒絕出席領影帝獎，反而派一位叫作「小羽毛」的原住民 女孩，代為上台砲轟影圈的種族歧視 ，讓原住民沒有表現機會，之後大家才知道「小羽毛」其實是位小牌女星。

影片來源：YouTube Oscars

緊接著隔一年的第46屆典禮，當主持人大衛尼文要介紹伊莉莎白泰勒出場頒發壓軸的最佳影片大獎，他身後突然有裸男竄出跑下舞台，還比著和平的手勢，電視轉播已經來不及切掉，大衛不愧見慣大風大浪，笑道：「先生女士們，想想這個人這輩子唯一能讓大家笑一笑的，就是靠脫光光露出『短處』，不是很有趣嗎？」輕鬆化解尷尬。

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到了2014年的第86屆典禮，約翰屈伏塔要介紹轟動全球的「冰雪奇緣」入圍名曲「Let It Go」主唱者伊迪娜曼佐出場表演，卻將她名字講成愛黛兒達辛，不僅全場傻眼，伊迪娜更差點無法完美展現歌喉，約翰也在典禮後變成各方笑柄，連伊迪娜都拿「愛黛兒達辛」來自我調侃，隔年約翰與伊迪娜同台出席奧斯卡頒獎，伊迪娜「回敬」約翰，把他的名字講錯，讓這烏龍完美畫下句點。

影片來源：YouTube

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近年來最讓人津津樂道的，則是2017年的奧斯卡頒獎，華倫比提與費唐娜薇宣布「樂來越愛你」獲最佳影片獎，等大批人馬上了台，製片人看了一下寫著得獎者的信箋，竟發現真正獲獎的是「月光下的藍色男孩」，趕快糾正，台下來賓與電視機前的觀眾已經驚訝到不行，也是奧斯卡舉辦快90年來最大的一次失誤，相關人員都被究責。

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不過比較起來，今年克里斯洛克頒最佳紀錄片獎前開潔妲蘋姬史密斯玩笑，讓其夫威爾史密斯怒到衝上台甩她一巴掌，還在台下飆罵髒字，戲劇性完全不相遜色，也成為本屆典禮最熱門的話題，還在持續發酵。