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幽默感全靠演的 堺雅人認了最大弱點「我不有趣」

記者李姿瑩／台北報導
堺雅人與廣末涼子攜手合作。圖/friDay影音提供
堺雅人與廣末涼子攜手合作。圖/friDay影音提供

堺雅人睽違近一年半再度主演日劇，與廣末涼子合作全新特別劇「騙不了人的男人」。堺雅人這次飾演一個誤入歧途、無法騙人的「詐欺師」，久違的進入拍攝現場，被問到印象最深的是什麼時他竟笑說：「滿滿的女演員啊！」

堺雅人對於久違的拍戲相當樂在其中，光是拿到劇本就興奮不已；印象最深的竟是「充滿女演員的現場」，他透露因為有一幕是類似結婚詐欺的劇情，所以放眼望去現場幾乎都是女演員，覺得不可思議的他甚至笑說：「兩年前拍的連續劇裡幾乎都是男性，這次真的是久違的『女演員啊！』」。

堺雅人過往作品中的戀愛元素不多，這次很開心有不少相關橋段，他大讚門脇麥、廣末涼子、村川繪梨等同劇演員，稱自己與這些擁有戀愛劇經驗的「前輩」們邊學邊演，受到她們許多照顧。

雖然曾在「王牌大律師」系列搞笑無極限，堺雅人卻說自己事實上不擅長喜劇，他苦笑道：「我對自己毫無喜劇感這點很有自信，都是不加思索就直接演出。」

他表示，還好有導演的引導，因為對於自己的幽默實在是沒有自信，強調：「我真的是個很不有趣的人啊。」

什麼角色都想挑戰的堺雅人，談起這次在「騙不了人的男人」的角色，他覺得比起演壞人，「好人更難演」。他解釋因為自己並非善人，都是接受身邊人所釋出的善意，但如果是壞人的話，「只要想演」就是個動機，所以相較之下演壞人容易多了。

詐欺 日劇 導演

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