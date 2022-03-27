奧斯卡頒獎若不讓烏克蘭總統現身 影帝放話熔掉小金人

西恩潘放話若奧斯卡典禮沒讓烏克蘭總統現身，要把自己拿到的小金人獎座公開熔化。（路透資料照片）

第94屆奧斯卡 頒獎典禮今日將於好萊塢杜比劇院舉行，向來關心烏克蘭 情勢的影帝西恩潘，已經放話若主辦單位不讓烏克蘭總統澤倫斯基 在典禮上亮相，要把自己的小金人獎座公開熔化，也呼籲受邀來賓杯葛典禮。

影片來源：YouTube CNN

奧斯卡頒獎雖是影壇年度盛事，卻常無法不被政治影響。今年典禮主持人之一艾美舒莫表示已向製作單位提出，是否讓澤倫斯基以視訊連線或事先錄好短片的方式在典禮上出現，引起外界高度注意，她只好稱自己固然不怕把話題帶到這個方向，卻並非典禮製作人，顯然一切要由主辦單位決定，不料西恩潘竟認真了起來，加強喊話力道，更不惜得罪主辦單位。

西恩潘2月時還留在烏克蘭拍紀錄片，直到戰爭爆發後才離開，目前人在波蘭，他表示自己知悉典禮方面已決定不要安排澤倫斯基現身的片段，希望不會真的如此，倘若奧斯卡典禮果真不讓陷於戰火中的烏克蘭人把自身處境昭告天下，那將是好萊塢史上最下流的時刻。

西恩潘對烏克蘭情勢相當關心。（路透資料照片）

除了政治外，新冠肺炎疫情的干擾仍在，「魔法滿屋」超人氣音樂才子林曼紐米蘭達，由於妻子確診，自己雖然PCR檢測陰性，仍決定不出席奧斯卡典禮，主辦單位收緊防疫措施，星光陣容很難不被影響，特別是之前舉辦的英國影藝學院電影獎頒獎典禮成了防疫大破口，一堆知名影人因而染疫，能否通過出席奧斯卡典禮的兩次PCR陰性需求，都還很難說。

近年的奧斯卡典禮轉播收視屢創新低，「好萊塢報導」調查超過兩千位18到34歲的年輕觀眾，發現只有6%會準時收看，66%對奧斯卡最感興趣的是最佳影片、男女主角等6大獎的結果，51%是因為想看喜歡的藝人頒獎或得獎，39%最想看星光大道紅毯的時尚。結論是沒有多少人喜歡看到一堆非重要獎項的得獎人落落長致詞拖時間，早先主辦單位因為把8個小獎在典禮之前先頒發、頒獎典禮上只會播出被剪輯過的領獎過程，遭到娛樂業的抗議，民調結果顯示，還真的沒太多觀眾在意這些。