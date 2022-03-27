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「在車上」奪獎呼聲高 導演：能在場就很高興

中央社東京27日綜合外電報導
獲今年奧斯卡金像獎4項提名的日本電影「在車上」（Drive My Car），被看好有機會拿下最佳國際長片獎。（美聯社）
獲今年奧斯卡金像獎4項提名的日本電影「在車上」（Drive My Car），被看好有機會拿下最佳國際長片獎。（美聯社）

獲今年奧斯卡金像獎4項提名日本電影「在車上」（Drive My Car），被看好有機會拿下最佳國際長片獎，導演濱口龍介說，「光是（被提名）能在場本身就真的很令人高興」。

「在車上」改編自日本知名作家村上春樹的短編小說，描述因喪妻失落的舞台表演者的悲傷與重生，共獲本屆奧斯卡金像獎最佳影片獎、最佳導演獎、最佳改編劇本獎及最佳國際長片獎（舊稱最佳外語片）4項提名。

影片來源：YouTube

日本經濟新聞報導，今年是第94屆奧斯卡金像獎，「在車上」除了是第一部獲提名最佳影片獎的日本電影，也是繼日本導演是枝裕和執導的「小偷家族」後，時隔3年再有日本作品入圍最佳國際影片獎。

「在車上」若順利拿下最佳國際長片獎，將是繼導演瀧田洋二郎執導的「送行者」後，日本電影睽違13年再度獲得此獎項。

濱口龍介等人今天在美國洛杉磯接受日本經濟新聞專訪。濱口回想執導此片說，「讓我跟這部電影一起完成一趟很棒的旅程」。

由於美國受到疫情嚴重影響，濱口說，特別是「在車上」作為敘述「喪失與重生」的故事內容，所以讓美國人也能接受；「即使真的失去所愛的人，也必須要繼續生活下去的時候究竟如何是好，這樣的故事引發很大迴響」。

談到日本時間28日要出席頒獎典禮，濱口說，只想以一個影迷身分，「在那樣的場合跟丹佐華盛頓、潘妮洛普克魯茲單純地欣賞（盛會）」。

對外界預測可能奪得最佳國際長片獎，濱口說，風評幾乎沒有任何意義，「雖然可以跟大家分享喜悅很棒，但光是（被提名）能在場本身就真的很令人高興」。

「在車上」男主角西島秀俊說，希望把此行見聞及感受到的內容帶回去，跟日本的年輕演員及工作人員共享；為了讓更多年輕世代有機會因電影被提名來到這裡，「希望多少能傳達一些訊息」。

日本 提名 電影

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