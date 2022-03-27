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奧斯卡頒獎若不讓烏克蘭總統現身 影帝放話熔掉小金人

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

奧斯卡最佳影片誰奪下？兩強被看好 聽障家庭vs牛仔故事

中央社好萊塢26日綜合外電報導
「樂動心旋律」提名多項大獎，包括最佳影片、最佳男配角和最佳改編劇本。（美聯社）
「樂動心旋律」提名多項大獎，包括最佳影片、最佳男配角和最佳改編劇本。（美聯社）

因疫情關係睽違好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）1年後，奧斯卡頒獎典禮27日重回好萊塢這個「花花世界」，入圍者將齊聚未來感十足的宴會廳，參加電影界最盛大的一夜。

通過嚴格Covid-19（2019冠狀病毒疾病）採檢規定的大明星，會為了第94屆奧斯卡頒獎典禮，再次穿出他們最好的禮服走上紅毯。

本屆最佳影片原本以「犬山記」（The Power of the Dog）呼聲最高，被認為可望替Netflix奪下該平台首座奧斯卡最大獎，但近幾周最佳影片的競賽更趨白熱化，許多業界人士現在更看好Apple+ TV講述聽障家庭故事的獨立劇情片「樂動心旋律」（CODA）。

影片來源：YouTube Apple TV

無論最佳影片大獎最後獎落「犬山記」還是「樂動心旋律」，都將是奧斯卡史上首次由串流平台奪下奧斯卡最大獎。

北愛爾蘭導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）的「貝爾法斯特」（Belfast）也是熱門得主之一，美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）編輯戴維斯（Clayton Davis）就說，「這是兩雄相爭或三搶一的競賽」。

他最近親眼見證「樂動心旋律」聲勢看漲：「過去這2年大家都很悶，『樂動心旋律』積極正向，讓人振奮，我想投票者也有想振奮的心情。」

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）影壇大獎專欄作家費恩柏格（Scott Feinberg）贊同地說，「競爭非常激烈」。

珍康萍（Jane Campion）的「犬山記」雖說喜愛的人不少，「卻比較兩極化」，「不是每個人都欣賞」。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）一名投票者說，「樂動心旋律」落居下風，反而有利，可能因此獲得同情票。

班奈迪克康柏拜區在《犬山記》的演出廣獲好評。（美聯社）
班奈迪克康柏拜區在《犬山記》的演出廣獲好評。（美聯社）

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