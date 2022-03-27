具俊曄娶回大S太浪漫 「國民MC」劉在錫親口獻祝福

劉在錫送上祝福。圖／摘自MBC

大S 和具俊曄 相隔20年再續前緣，浪漫情節在台灣和韓國都引發熱烈討論。韓國「國民MC」劉在錫在綜藝節目「玩什麼好呢？」獻上祝福，感嘆：「竟然有這樣的事情。」

具俊曄在宣布婚訊前，正好才上過「玩什麼好呢？」，在節目中分享保持光頭造型長達30年。劉在錫和主持班底HAHA、李美珠、申奉仙一起閒聊，談到之前節目中的「光頭特輯」，自然聯想到具俊曄。劉在錫驚訝地說：「在沒有見面的期間，我們俊曄哥（傳出好消息）。」其他班底立刻發出此起彼落的驚嘆聲，大讚「真的太帥氣了」、「根本就是韓劇啊」。

劉在錫直說具俊曄在錄完節目後，馬上就傳出好消息，實在是件值得祝賀的喜事。後製影片也運用具俊曄的結婚聲明合成他與大S的合照，劉在錫讚嘆：「怎麼會20年的姻緣就這樣牽起，居然真的有這樣的事情。」

HAHA也覺得不可思議，「打了20年前的手機 號碼，結果打通了。如果換電話的話，絕對不可能再見面了。」現在台韓兩地媒體都想探究大S和具俊曄的感情生活，劉在錫認為此時如果具俊曄出面「應該會出大事」，申奉仙建議不然可以用短劇的方式重新呈現，頂著光頭的HAHA立刻毛遂自薦演出具俊曄，打趣申奉仙可以假扮大S。