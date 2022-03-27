「華燈初上」兇手起初設定不是這個人？編劇揭內幕

杜政哲接受專訪。圖／TVBS提供

討論度超高的「華燈初上」編劇杜政哲受邀上節目，分享熱播背後的創作過程，並與劇中演員「阿達」章廣辰、「小豪」胡瑋杰一同大爆幕後花絮。三人不約而同表示，在第三季結局尚未揭曉前，去任何聚會都會被追問「凶手是誰」。章廣辰回憶，當時正值春節期間，「基本上被問到又不能講，就是喝三杯帶過，所以這段時間為了這題喝了不少」。

杜政哲則是連自己的爸爸去醫院看病，被發現「兒子是『華燈』編劇杜政哲」，就會被追問，杜政哲笑著說：「我沒有跟家人講（凶手是誰），我希望他們好好看電視，享受其中的樂趣。」胡瑋杰則說劇組並沒有要求簽保密條款，但「希望大家有好的觀影體驗，所以我們都不會講」。

杜政哲分享，創作前期花了超過3年的時間構想，並在8個月內完成劇本，至於凶手設定「沒有更動過，而且原本就是寫了24集，分成3個part（部份），24集一起拍完」。至於寫出劇中讓許多觀眾很有共感的「渣男金句」，像是鳳小岳飾演的「江翰」說：「我在每段感情當下都是認真的」、「誰沒有受過傷？至少證明我們還活著」等等，杜政哲自曝這些都是自身人生經歷累積：「就是某一些人生的片段，內心某些脆弱的部分，可能無法對著你的對象說，我只是把這些心裡的聲音寫出來。」

在演出「華燈」後，胡瑋杰與章廣辰坦言壓力不小，胡瑋杰說：「『華燈』讓我感受到就算是再小的角色，都是不可或缺的。」章廣辰則趁機感謝楊佑寧：「有時候會抓不太到要怎麼樣把自己放在對的位置，那個時候壓力真的蠻大的，但佑佑哥一直很幫我，所以後來我就慢慢地比較進入狀況。」

影片來源：YouTube Netflix