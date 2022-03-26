奧斯卡周日頒獎 紐時最終權威熱門獎項預測出爐

紐時預測，「犬山記」導演珍．康萍將榮獲本屆奧斯卡最佳導演獎。（Getty Images）

第94屆奧斯卡獎 將於美東時間3月27日晚8時頒獎。紐約時報最終權威預測出爐，預測最佳影片獎、最佳導演 獎等各項熱門獎項將獎落誰家。紐時預測，「樂動心旋律」將一舉拿下最佳影片、最佳男配角和最佳改編劇本三項大獎，「犬山記」導演珍．康萍（Jane Campion）將榮獲最佳導演獎。

紐時撰文預測，「樂動心旋律」將拿下最佳影片獎，及「犬山記」導演珍．康萍（Jane Campion）將榮獲最佳導演獎。「王者理查」男主角威爾．史密斯最受紐時看好奪得最佳男主角獎，成為奧斯卡影帝；主演「神聖電視台」的潔西卡．雀斯坦（Jessica Chastain）將榮獲最佳女主角獎，成為奧斯卡影后。

此外，紐時也預測，飾演「樂動心旋律」片中飾演暴躁父親的特洛伊．科特蘇爾（Troy Kotsur）將獲得最佳男配角獎，而最佳女配角獎則由演出「西城故事」亞莉安娜．黛博塞（Ariana DeBose）獲得。他們也預期，「千萬別抬頭」將榮獲最佳原創劇本獎，「樂動心旋律」還會再拿下最佳改編劇本獎；迪士尼 動畫片「魔法滿屋」將榮獲最佳動畫片獎，而日本電影「在車上」將勇奪最佳國際影片獎。