布蘭妮翻版？「足球尤物」終止被母監管重獲自由

亞曼達拜恩斯現已36歲，成功解除母親的監管，重獲生活上的自由。圖／摘自IG

演藝圈是個大染缸，年紀太輕就成名、走紅，更可能是人生陷入混亂的關鍵。童星出身、曾是當紅少女偶像的「足球 尤物」亞曼達拜恩斯，因為放火燒車道等連串失控行為，遭到法庭判定由母親監管她的生活將近10年，近日她的母親與她決定向法官申請終止監管，獲得同意，現年36歲的她，終於又能按照自己的心意過日子。

亞曼達拜恩斯曾是尼克兒童頻道的招牌喜劇秀最受歡迎的班底之一，讓她在兒少之間的知名度迅速崛起，之後又主演了「水瓶座女孩」與「足球尤物」等片，成為美國最具人氣的少女偶像之一，尤其「足球尤物」中女扮男裝、逗得男主角查寧塔圖差點懷疑自身性向，更讓觀眾絕倒。當年查寧只是還在力爭上游的新進小生，亞曼達已是扛頭牌的女主角，不料兩人星運與命運之後黃金交叉，查寧愈來愈走紅，亞曼達卻愈來愈瘋狂，最後斷送自己演藝前途，連生活也不由自主。

經過診斷後，亞曼達被判定有躁鬱症，不僅接受治療，也進過幾次勒戒所，戒除一切的癮頭，近年來她外表無復昔日俏麗，關心她的影迷還是支持她有朝一日可解除監管。去年同樣曾大紅大紫又失控、被監管多年的「小甜甜」布蘭妮重獲自由，也有人聲援法官對亞曼達比照辦理，得到同意，亞曼達成了繼布蘭妮後下一位解除監管的女星。

根據歐美媒體報導，亞曼達近年在研習服裝設計和時尚 產品的研發，有意願打造屬於自己的香水品牌，看來她對未來的生活已經有了新的方向。