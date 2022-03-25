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義大利網紅Chiara女兒滿1歲 老公對抗病魔 粉絲打氣

記者吳曉涵／台北報導
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日，他們夫妻兩人在IG貼出一家四口全家福，還有粉絲貼心製作Vittoria過去一年12個月的慶生照組圖作為成長紀錄，在這個「特殊時刻」送上溫暖祝福。

Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡...
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日，粉絲特別做了Vittoria過去一年12個月的慶生照組圖作為成長紀錄，在這個「特殊時刻」送上溫暖祝福。圖／摘自IG
前陣子Chiara Ferragni兒子Leo也慶祝4歲生日。圖／摘自IG
前陣子Chiara Ferragni兒子Leo也慶祝4歲生日。圖／摘自IG

之所以說是「特殊時刻」，除了是Vittoria的一歲生日之外，其實最近Chiara Ferragni一家正經歷一段辛苦的時期。Fedez上周在IG限時動態流著淚錄製影片宣布自己被診斷出健康問題，目前沒有對外說明確切病因，只透露幸好是在非常好的時機發現。他說：「這意味著我接下來有一段重要的道路必須經歷，日後會多做說明，但不是現在，我覺得我有必要為我的家人和孩子們保留隱私。」Chiara也發文全力支持丈夫對抗病魔，粉絲們也紛紛留言為他打氣。

Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez一家四口人氣超旺。圖／摘自I...
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez一家四口人氣超旺。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vitt...
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG

Fedez在2019年曾經透露自己有多發性硬化症的風險，這次被診斷出的疾病目前不知道與此有無關聯。據了解，Fedez在上周末已經入院接受治療，一家四口特別提前拍攝全家福照片為Vittoria慶生，相信全球許多粉絲也都會為他們送上滿滿祝福，希望這可愛的一家人能夠平安順利度過難關。

Vittoria圈粉無數。圖／摘自IG
Vittoria圈粉無數。圖／摘自IG

義大利 隱私 時尚

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