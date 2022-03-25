專訪／憶火吻重生 Selina淚崩吐前夫、男友初見內幕

Selina提到阿中和現任男友都很大器，感到到哭出來。記者王聰賢／攝影

任家萱Selina12年前在中國拍戲慘遭火吻，隨著時間過去，她再回到演員身份，甚至突破自己的恐懼，接演鬼片「頭七」，她坦言在災設過程，一次在房內聽到導演 倒數，當年的記憶浮現，感覺非常奇妙，不是畏懼反而是療傷，吐露心聲說：「受傷這件事，用新的事去覆蓋舊的記憶，我療癒了自己。」

Selina自認從小過著衣食無缺的日子，踏入演藝圈後，笑稱自己的人生很戲劇性，身上也因為火吻有明顯記號，所以現在看劇本時，如果角色沒有比自己的真實人生還精彩，就不一定會接演，她這次克服最怕的鬼片，在7月拍攝時即便還因流汗導致皮膚難耐，她樂觀說：「我一直流汗，每天喝4、5千毫升的水，本來拍的時候擔心水腫，想不到吃再鹹也不會水腫了。」

Selina接演鬼片「頭七」突破心防。記者王聰賢／攝影

這回她飾演單親媽媽，是目前人生還沒成為過的角色，她在片中還為愛負氣離家，以愛為天，這點和現實生活中的Selina有點像，她笑說：「我就是見色忘友的人，骨子就是這個性，只是現在沒那麼誇張。」她坦言25歲後越來越懂「不需要在愛裡面屈就，也不需要將就」，以前會因為愛就覺得天崩地裂，但現在體會到除了愛情，還有友情、親情也值得珍惜。

相較過去的愛情，現在小7歲的對象很珍惜Selina，甜說：「他對我很有心、很照顧，我真的是感恩的心，怎麼會有這麼好的人。」她甜蜜分享，某次身體不舒服，對方要她當個「小蝌蚪」，因為蝌蚪沒有手，他會成為Selina的雙手，完全呵護她，Selina也透露私下對方都稱她「萱寶」，幸福溢於言表。

Selina感動現在被許多人疼愛著。記者王聰賢／攝影

Selina表示和張承中（阿中）離婚後還是一直都相信愛情，只是到現在才遇到勇敢追求她的人，至於是哪一剎那讓她心動？她說交往前曾邀對方共進晚餐，同時請他買香菜，對方回應「沒問題交給我！」當下Selina擔心對方話說太滿，沒成功會讓她失望，想不到，他買到了！跑去刈包店買了1碗，Selina感動說：「我很開心，你沒有讓我失望，說到做到。」雖然是日常小事，但這行為已溫暖Selina的心，泛淚說：「這是香菜的重量。」

Selina提到阿中和現任男友都很大器，感到到哭出來。記者王聰賢／攝影

或許老天爺因為給了Selina一場劫難，卻也為她開啟了一扇窗，Selina透露每年10月是自己的「重生日」，不僅會邀請親朋好友還有「再生父母」主治醫師，以及那段期間陪伴她的前夫阿中聚餐，去年因為有了新對象，先是詢問男友出席意願，對方答應後，她便問了阿中「今年聚餐你可以來嗎？我那天會攜伴。」阿中也明白意思，三人都坐在一個桌角，Selina看到阿中全程「姨母笑」，話到此Selina突然哭出來說：「我怎麼會那麼幸福，經歷過這生死關卡，很感謝我被這麼多人疼愛跟珍惜。」「頭七」4月1日上映。