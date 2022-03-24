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廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚後育有三女，一家住進台灣頂級豪宅之一的仁愛帝寶，購入兩戶各130坪全打通，讓外界相當羨慕。然而，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜，讓她大呼「我明明住帝寶，然後廚房怎麼會長那樣」。

小S在節目《小姐不熙娣》透露，自己很在意廚房夠不夠大，之前她在IG貼出廚房照片，就被不少網友狂問「妳不是說妳住豪宅嗎？廚房未免也太小了吧」。小S接著解釋，老公當初設計時，就想她也不會下廚，因此廚房規劃比較小，但外面有電磁爐區與中島。

小S也曾向老公抱怨，「廚房真的很小，兩個人進去一起做菜，就會很擠」，但老公認為外面也是廚房，讓小S傻眼直呼「我要一體成形的那種，可是現在已經沒辦法改了」，她更自嘲「明明住帝寶，然後廚房怎麼會長那樣」。

此外，小S提到，家中廚房就是一個大同電鍋、一個飯鍋、四個瓦斯爐，有一個還壞掉，一個洗手台，旁邊就是一個窄窄的空間放砧板切菜，若是姊妹想要在廚房裡面聊天做菜，就沒辦法。

而根據過去小S貼出許雅鈞做菜的背影照，可見烹煮區是一個小小的L型區塊，瓦斯爐旁就是電鍋和調味料，確實和她想像的開放式廚房差很大。網友見到照片後，留言表示「好一般般的廚房」、「你家好樸實，充滿我家也有的調味料跟電鍋」、「廚房也太小了」。

小S Instagram

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