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媽不倫黑歷史被掀起 侯佩岑沉寂1年現身「受傷也害怕」

記者楊起鳳／即時報導
侯佩岑休息一年復出出席代言活動。（記者王聰賢／攝影）
侯佩岑休息一年復出出席代言活動。（記者王聰賢／攝影）

保養廠商花台幣八位數請來林志穎、林心如和侯佩岑為產品代言，23日是侯佩岑沉寂一年後首度復出，她在記者會上自爆老公差一點失明，也因為上了真人秀節目震撼也受傷。

侯佩岑去年參與中國真人秀「婆婆和媽媽2」，因媽媽林月雲小三風波掀起討論，引起網友撻伐，她跟著沉寂一年多才敢公開現身。她今談到這件事，坦言：「之前的事有震撼到自己，覺得受傷也有害怕。」自嘲是招黑體質，「我會自己消化這些負面的東西，也會正向去排解。」

林月雲之前動心臟手術，她說媽媽目前恢復得還可以，現在專心陪伴孫子，老公黃伯俊反而身體狀況不太好，之前因近視900度導致視網膜剝離，做完手術後趴在家裡兩個月，她打趣說：「老公趴到臉都腫起來，腫到都認不出來，但我跟孩子的關係變好，因為之前都爸爸帶著出去玩，後面變成媽媽帶他們做餅乾甚麼的，覺得媽媽也很好玩，我在他們心中地位提升很多，也算因禍得福。」

至於好姊妹李靚蕾王力宏打離婚官司，她說真心希望姐妹李靚蕾能夠好好的，多一點空間、時間，「他們都是我朋友，最近沒有見面，希望他們能夠好好解決。」

侯佩岑透露目前在規劃一本親子童書，「有找一位我欣賞的插畫家合作，希望不會太久，作品可以跟大家見面。」

侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往過。記者 王...
侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往過。記者 王聰賢／攝影
侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往，三人都有關...
侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往，三人都有關係。記者 王聰賢／攝影
侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往，三人都有關...
侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往，三人都有關係。記者 王聰賢／攝影
侯佩岑(左起)林志穎和林心如三大巨星首度同台代言產品。記者 王聰賢／攝影
侯佩岑(左起)林志穎和林心如三大巨星首度同台代言產品。記者 王聰賢／攝影

手術 李靚蕾 王力宏

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