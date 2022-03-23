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尼可拉斯凱吉曝已還完債務 親解不拍「國家寶藏3」原因

記者陳建嘉／即時報導
尼可拉斯凱吉。（歐新社資料照片）
尼可拉斯凱吉。（歐新社資料照片）

知名影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）演過無數大片，近年卻頻傳破產，還傳出因為過度揮霍，敗光高達1.43億美元家產，不得不落入破產窘境，但他近期出面受訪否認破產，但坦言曾有債務，目前已經還清。

尼可拉斯凱吉近期接受「GQ」訪問，強調自己拍片「一部接著一部接著一部」，但強調自己依然很投入，「我必須在這些電影找到自己能全情投入的地方，它們並不都是好片，但還是有一些很棒，例如『曼蒂』」，不過也承認有些電影不太好，只是自己對於演戲態度上依舊不敷衍，目前債務都已還清。

凱吉強調自己不演大片廠的電影，也是因為這些大片幾乎已不找上門，「就像你們說我們不拍「國家寶藏3」（National Treasure 3）什麼意思？離上一集已經14年了，為什麼不拍呢？」並補充後來演出「魔法師的學徒」（The Sorcerer's Apprentice）、「惡靈戰警」（Ghost Ride）票房都不好，這些成就對他來說已是過眼雲煙。並暗示迪士尼在他生涯低潮時棄之不理，「他們就像一艘遠洋郵輪，一旦往一個方向前進，就必須用無數艘拖船才能讓他們回頭」，目前覺得相對於「國家寶藏」，他更想拍「豬殺令」（Pig）、「遠離賭城」（Leaving Las Vegas）等電影。

電影 破產 尼可拉斯凱吉

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