職棒教練郭泰源60大壽難得夫妻同框 張瓊姿曝他身體狀況

郭泰源(左二)抗癌成功一家團圓歡慶他60歲生日快樂。圖／摘自臉書

有「東方特快車」之稱的職棒教練郭泰源2001年曾得肝癌，2017年又罹患下咽癌，在老婆張瓊姿及兩個寶貝女兒照顧下，走過抗癌之路恢復健康，21日是他60大壽，張瓊姿全家及姐姐張瓊玲和妹妹張瓊瑤攜家帶眷齊聚一堂為他慶生，場面溫馨。張瓊姿則因趕拍三立台八「一家團圓」，趕在最後一刻全家人合體。

張瓊姿的姊姊張瓊玲日昨在臉書 公開全家人替郭泰源慶生的畫面，照片中張瓊姿的媽媽、姐姐和妹妹開心地大集合為郭泰源慶生。郭泰源則疑似喝酒臉紅紅地不斷微笑。張瓊玲透露，兩人第一次認識時在日本 ，當時郭泰源在日本是家喻戶曉的體育界名人，朝日新聞的頭版都是他，都在研究這位被譽為「東方特快車」的他，為何可以投出這麼快速的球？他宣布引退時可以拿到日本長期居留的資格，但他一心想回到台灣的棒球界貢獻而放棄了，直到今天仍舊在台灣棒球界放出了心力。張瓊玲稱他是「國民英雄」。

郭泰源幾年前曾二度罹癌，他在2017年傳出罹患下咽喉癌，這幾年經過休養和治療恢復狀況良好，他21日歡慶60大壽，面容氣色良好，全程開心微笑，和老婆張瓊姿家人感情也很好，幾乎每個家人都搶著輪流和他合照。有最美星二代之稱的郭泰源與張瓊姿的大女兒郭思瑜也甜蜜的把手搭在爸爸和外婆的肩上拍下三代同框畫面。

當天張瓊疑似晚到直到最後一刻才趕上為老公慶生，她受訪時表示當天因為在趕拍三立台八「一家團圓」，等下戲才趕到現場：「餐廳九點半打烊我九點半才趕到，結果到的時候蛋糕都切完了。」她沒有透露郭泰源許甚麼願，至於身體狀況？張瓊姿說：「她身體狀況很好，身體很健康，謝謝大家的關心。」