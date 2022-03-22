「再見列寧」俄女星不願自欺 俄侵烏後流亡

曾演出電影「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭戰爭爆發後流亡國外。（Getty Images）

曾演出電影 「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯 女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭 戰爭爆發後流亡國外。

46歲的哈瑪托娃昨天在YouTube播出的影片中接受俄羅斯記者戈迪瓦（Ekaterina Gordeeva）訪問時說，她已經在拉脫維亞首都里加（Riga）待了幾個星期。

影片來源：YouTube Скажи Гордеевой

她說：「戰爭爆發時，我正在度假。」

「一開始，我想我就這麼等著，後來我簽署了反戰請願書，我清楚知道我回國不會受到歡迎。」

「我知道我不是叛徒。我非常熱愛我的祖國。」

哈瑪托娃是俄國最著名的女演員之一，曾演出2003年暢銷電影「再見列寧」（Good bye, Lenin!），故事內容與冷戰末期的東德有關。

影片來源：YouTube 海鵬影業

她也曾與英國演員雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）一同演出2018年電影「白烏鴉」（The White Crow），劇情圍繞在叛逃西方的1960年代蘇聯芭蕾舞明星紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）身上。

哈瑪托娃說，為了回家，她將不得不停止說戰爭正在發生，或為了不支持俄羅斯的軍事行動而道歉。

但她說：「我不知道要怎麼忽略我親眼所見，以及從我烏克蘭朋友那邊得知正在發生的事情。這是在對我自己和整個世界撒謊，並生活在謊言之中。」

2012年2月，哈瑪托娃在支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）再度出馬競選總統的影片中現身，讓一部分粉絲感到失望。

除了哈瑪托娃，莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）也退團離開俄羅斯，轉而加入荷蘭舞團，以抗議俄國侵略烏克蘭。