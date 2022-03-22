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「再見列寧」俄女星不願自欺 俄侵烏後流亡

中央社巴黎21日綜合外電報導
曾演出電影「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭戰爭爆發後流亡國外。（Getty Images）
曾演出電影「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭戰爭爆發後流亡國外。（Getty Images）

曾演出電影「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭戰爭爆發後流亡國外。

46歲的哈瑪托娃昨天在YouTube播出的影片中接受俄羅斯記者戈迪瓦（Ekaterina Gordeeva）訪問時說，她已經在拉脫維亞首都里加（Riga）待了幾個星期。

影片來源：YouTube Скажи Гордеевой

她說：「戰爭爆發時，我正在度假。」

「一開始，我想我就這麼等著，後來我簽署了反戰請願書，我清楚知道我回國不會受到歡迎。」

「我知道我不是叛徒。我非常熱愛我的祖國。」

哈瑪托娃是俄國最著名的女演員之一，曾演出2003年暢銷電影「再見列寧」（Good bye, Lenin!），故事內容與冷戰末期的東德有關。

影片來源：YouTube 海鵬影業

她也曾與英國演員雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）一同演出2018年電影「白烏鴉」（The White Crow），劇情圍繞在叛逃西方的1960年代蘇聯芭蕾舞明星紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）身上。

哈瑪托娃說，為了回家，她將不得不停止說戰爭正在發生，或為了不支持俄羅斯的軍事行動而道歉。

但她說：「我不知道要怎麼忽略我親眼所見，以及從我烏克蘭朋友那邊得知正在發生的事情。這是在對我自己和整個世界撒謊，並生活在謊言之中。」

2012年2月，哈瑪托娃在支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）再度出馬競選總統的影片中現身，讓一部分粉絲感到失望。

除了哈瑪托娃，莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）也退團離開俄羅斯，轉而加入荷蘭舞團，以抗議俄國侵略烏克蘭。

俄羅斯 電影 烏克蘭

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