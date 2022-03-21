「白雪公主」被奧斯卡打槍 試各種方法都要不到入場券

瑞秋賽格勒主演的「西城故事」在本屆奧斯卡金像獎入圍7項大獎。（路透資料照片）

第94屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮即將在27日舉行，典禮入場券也早就開始派發，但最讓人訝異的是入圍 本屆最佳影片、導演等7項大獎的「西城故事」，女主角瑞秋賽格勒竟然到現在都還爭取不到入場券，只能在家看電視轉播，該片她的戲分最重，也憑演出拿下本屆金球獎最佳音樂或喜劇影片女主角獎，依舊難以進入奧斯卡典禮的殿堂，外界大為不解，她自己也表示「非常失望」。

今年的奧斯卡典禮回到杜比劇院舉辦，主辦單位的原則是所有入圍者都可以拿到兩張票，自己之外還可邀請一位陪客，各大影片公司手上也有一堆，讓他們自行決定如何分配，以瑞秋的情況而言，她主演的影片是今年入圍最多獎項的強片之一，理所當然該有受邀觀禮的資格，卻意外到現在還沒拿到票。

有網友在社群網站 上看她分享之前出席英國影藝學院電影獎時的禮服，表示期待她的奧斯卡造型，她才透露自己因未受邀、當晚只能在家穿著男友的法蘭絨襯衫和睡褲於電視機前支持「西城故事」和一起辛苦拍片的夥伴們。她無奈嘆道：「我試了各種方法，但還是沒辦法，只能希望最後一刻奇蹟出現，我可以親自在現場支持我們的影片，感謝所有因而震驚或憤怒的人，我也很失望，可是這也OK，還是很為我們的片子驕傲。」

瑞秋的演藝行情在「西城故事」後飆升，獲選為迪士尼真人版「白雪公主」主角，歐美媒體認為奧斯卡主辦單位有可能火速補發邀請給她，但離典禮舉行只剩一周，真的很難不引起議論。