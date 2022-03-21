恭喜 「哈利波特」的「金妮」結婚了 秀婚戒已成人妻

邦妮萊特（左）在「哈利波特」系列電影中與丹尼爾雷德克里夫配成一對。圖／摘自imdb

在「哈利波特 」系列電影中扮演「金妮‧衛斯理」的邦妮萊特，開心在社群網站 上發布與夫婿安德魯洛可可一起秀婚戒的短片，宣布已經嫁為人妻，寫道：「昨天是我人生中最棒的一天，感謝我的丈夫！」

31歲的邦妮，在「哈利波特」影片裡飾演的金妮，是哈利好友榮恩的妹妹，後來與哈利擦出愛的火花，在剷除了佛地魔之後結婚生子。戲外的邦妮，雖然並非影迷眼中的超級大美人，卻魅力獨具，曾和扮演少年葛林戴華德及在「暮光之城」系列中亮相的傑米坎貝爾鮑爾訂婚，但兩年多之後就分手。她與安德魯洛可可交往多久暫時不得而知，不過前年9月彼此的戀情就已公開，邦妮更為了安德魯常常從自己居住的洛杉磯前往安德魯落腳的聖地牙哥 ，到最後乾脆省去兩個多小時的車程、直接搬到聖地牙哥和安德魯同居，現在戀情終於修成正果。

「哈利波特」片中扮演衛斯理雙胞胎之一的詹姆斯費爾普斯用表情符號才恭喜戲裡的小妹，扮演史萊哲林學院心機女潘西的史嘉蕾海夫納也在社群網站上寫道：「向妳們兩位都恭喜。」顯然戲不如人生，片子裡的死對頭，真實生活中仍能當朋友。

今年元旦HBO Max才推出了「重返霍格華茲」的特別節目，勾起觀眾無限回憶，3大主演中「榮恩」魯伯葛林特已是一個女兒的爸，「哈利」丹尼爾雷德克里夫日前才剛與女友一起出席新片「失落謎城」首映典禮，唯獨「妙麗」艾瑪華森雖然和男友的感情穩定，卻還沒打算與他一起公開在活動上合體。