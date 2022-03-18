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山謬傑克森新劇扮失智老人 「寧剩3天壽命換回憶」

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
山繆傑克森首度挑戰失智老人。圖／Apple TV+提供
山繆傑克森首度挑戰失智老人。圖／Apple TV+提供

73歲山謬傑克森最近帶來新劇「托勒密的最後時光」，一改漫威系列電影「神盾局長」的英勇形象，演出外型狼狽的失智老人托勒密，他近期接受本報訪問，坦承祖父母一代的長輩曾罹患阿茲海默症，常常忘了身邊所有親人，「我無法經歷那種生活，太痛苦了」，甚至願意用生命換取記憶。

山謬傑克森回想當年，感嘆長輩們甚至變得暴躁、不快樂，曾有一名長輩每天都會重新回想起親友早已過世，立刻難過得像個小孩一樣嚎啕大哭，隔天又要經歷這種痛苦，「假設我也罹患失智症，如果有人可以將我的記憶還給我，但代價是我只剩下3天壽命，我想我會願意接受這條件，這樣可以跟所有我愛的人好好告別」。

雖然過去演出包括漫威「復仇者聯盟」系列、「星際大戰」系列或是「侏羅紀公園」皆是大片，不過山謬其實一直對親情題材情有獨鍾，「我小時候是跟爺爺、奶奶一起住，跟他們一起聽收音機，聽他們講故事，捏捏我的臉說我很可愛，那是我人生無比愉快的其中一段時光」，所以當他看到「托勒密」的劇本時，立刻就願意接下主演，「這個故事講述家人之間如何互助度過難關，講述親情的愛，對我來說非常重要」。

不僅如此，山謬傑克森更是收起以往表演特色，動不動就出口飆罵髒話，「這次我飾演的托勒密非常深情，念念不忘他的老伴，背後也有很多感傷的故事，所以我從一開始就希望拍成影集，電影才短短2小時，很難完整說完這個故事」，也提到現今社會對長者仍不太友善，希望能透過該劇，讓更多人正視老人社福、健康等議題。「托勒密的最後時光」現正在Apple TV+熱播中。

山繆傑克森一改漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」雲度大師過往形象，演出從影最狼狽...
山繆傑克森一改漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」雲度大師過往形象，演出從影最狼狽角色。圖／Apple TV+提供
山繆傑克森在「托勒密的最後時光」有多場感人親情戲。圖／Apple TV+提供
山繆傑克森在「托勒密的最後時光」有多場感人親情戲。圖／Apple TV+提供
山繆傑克森在新劇「托勒密的最後時光」演出失智老人。(歐新社)
山繆傑克森在新劇「托勒密的最後時光」演出失智老人。(歐新社)
山繆傑克森一改漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」雲度大師過往形象，演出從影最狼狽...
山繆傑克森一改漫威電影「神盾局長」、「星際大戰」雲度大師過往形象，演出從影最狼狽角色。圖／Apple TV+提供
山繆傑克森在「托勒密的最後時光」與多米妮可斐許巴克有多場感人對手戲。(法新社)
山繆傑克森在「托勒密的最後時光」與多米妮可斐許巴克有多場感人對手戲。(法新社)

失智 電影 漫威

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