烏克蘭女星在基輔被俄軍炸死 李奧納多聲援烏克蘭難民

烏克蘭資深女星歐克珊娜史維茲已在戰爭中遇害。圖／摘自FB

烏克蘭 與俄羅斯 之間戰火未熄，難民的處境受到各方關注，好萊塢影視界大咖也先後貢獻一己之力。之前曾被報導因為外婆在烏克蘭的敖德薩出生、所以捐出千萬美元的李奧納多狄卡皮歐，儘管後來被證實並沒有與烏克蘭有關係的家人，卻還是公開聲明為難民請命，希望外界響應慈善機構對他們的幫助。

李奧納多狄卡皮歐不是很常更新社群 留言，最新一則圖文除了難民離鄉背景接受援助的現況照外，還寫道：「烏克蘭戰火下受害者已經失去了一切，從他們的親友到維持生存的基本物資。」接著他列出一些公益團體的連結，讚賞他們對難民的支持與協助，讓網友們知道可以到那些單位參與救助，等於公開表明和烏克蘭民眾站在一起，雖然彼此並不一定有同樣的血源，還是表達關心。

而曾獲得烏克蘭國內重量級榮譽獎的資深女星歐克珊娜史維茲，已在俄軍攻擊基輔時因火箭彈轟炸大樓而遇害，享年67歲。她所加入的地方劇團在臉書上公布噩耗，並表明「對侵入我們國土的敵人絕不寬恕」。

在烏克蘭出生、年幼時移民美國的蜜拉庫尼斯與夫婿艾希頓庫奇，宣告早先希望募得的3000萬美元已達標。億萬名導史蒂芬史匹柏與妻子凱蒂卡普蕭也宣布捐出百萬美元給波蘭紅十字會等5個不同的組織，來幫助烏克蘭難民。