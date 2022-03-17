遭李靚蕾影射 徐若瑄認了王力宏有道歉：再一次法院見

徐若瑄將於5月7日首度登上台北小巨蛋舉辦「VIVILAND」演唱會。(取材自臉書)

王力宏 與李靚蕾 去年底宣布離婚後風波不斷，昨以視訊方式於台北地院家事法庭開庭，經9小時調解後雙方已有初步共識；巧的是無端捲入2人婚變的徐若瑄，昨晚首度舉辦與媒體的感恩餐會，問到與「宏蕾」是否有聯絡？她直說：「沒有連絡，不要有任何關聯，我就阿彌陀佛了。」也認了「對方有道歉」。

徐若瑄因先前請王力宏參加自宅舉辦的茶泡飯派對，不僅因王力宏違反自主防疫規範惹議，後續又遭李靚蕾影射她介入婚姻，導致她被酸民譙翻，發了3次聲明澄清，連老公李雲峰也發聲明護妻，事情才稍稍落幕。昨她於台北市知名日式居酒屋宴客，媒體打趣要點「茶泡飯」，她表示15個朋友都吃過，就唯獨王力宏吃了出事，以黑色餅乾歌曲「時機」為比喻，「就是timing的問題，就是衰」；她表示事件發生後就沒與他們聯絡了，問到「宏蕾」是否有道歉？她認了王力宏有道歉，至於女方，她則說：「有道歉啊，她是影射的，所以道歉也沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯。」

她原本發誓這輩子再也不煮茶泡飯，但好友魏如萱開導她「茶泡飯」是無辜的，聽到在場有人夫記者，她作勢彈開打趣要「遠離人夫」，「再一次就直接法院見了，我說真的，我原本氣到連演唱會也不想辦了，我說真的」，但想想因為一碗茶泡飯毀了首場大型演唱會，她作勢仰天長嘯直呼：「我不甘心。」在親友與粉絲的開導與鼓勵下，才決定繼續「破蛋」計畫。

她將於5月7日於台北小巨蛋舉辦個人首場大型售票演唱會「VIVILAND」，近期已緊鑼密鼓練團，聚餐前才練舞3小時，依舊神彩奕奕、狀態很好，被問到嘉賓？她透露「一男一女」，媒體打趣是「黑范」（黑人與范范），她開玩笑說：「李王啊。」似指李靚蕾與王力宏，而後笑說：「開玩笑的，但會是有男有女。」還打趣：「我的幽默感找回來了，去年12月我到底在哪裡。」而兒子Dalton已在新加坡 唸國小，因隔離問題將不會來台看她演出，但她也誓言唱回新加坡與日本。

19日恰是徐若瑄47歲生日，媒體唱生日快樂歌提前為她慶生，她感性表示：「大家知道前陣子發生了一些事件，但都過去了，我很有膽量，但我不是那種你賞我一巴掌，我就立刻巴回去的那種人，我就是乖乖的發聲明，我覺得我把該對社會大眾交待的責任的事情、話講完，剩下的我都是命，我覺得老天非常好的，事情都會水落實出的。」也許願希望疫情快結束，讓愛工作的她不要每次都與家人相隔那麼久。