我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘

汪小菲酒醉開直播 罕見談感情觀：男人對女人不能靠嘴巴

噓！星聞 綜合報導
汪小菲罕見談感情。(取材自抖音)
汪小菲罕見談感情。(取材自抖音)

大S本月8日官宣二度結婚的消息，前夫汪小菲則意外神隱不出聲，網友們則繼續抨擊他與張穎穎的戀情是婚內出軌，張穎穎則在11日出面切割汪小菲，次日（12日）汪小菲不得已只好出聲「祝福徐熙媛幸福」。17日汪小菲首度現身直播帶貨，網友們留言區瘋狂問大S結婚的事情，還有網友酸他開直播帶貨是為了蹭熱度，而他的回應也讓許多網友跌破眼鏡！

汪小菲現身直播帶貨，而這也是大S官宣結婚後的首次直播，直播間引來近20萬網友看戲。汪小菲疑似喝完酒才上直播，畫面中汪小菲看起來相當疲憊、憔悴，而且連鬍子也沒刮，有眼尖網友更發現他似乎是喝了酒才上直播。直播一開始還一直要網友們刷禮物，說了半天沒人理，一旁的助理才趕緊刷個禮物給汪小菲。

隨後，有網友留言逗汪小菲說：「大Ｓ要去吃韓國泡菜了，馬上嫁到韓國，你還不把她追回來？」汪小菲則回：「兩口子相處真誠最重要！」隨後似乎是怕網友誤會，他接著補充：「你們別多想，說的不是我」。

此外，有網友留言汪小菲蹭熱度，他一聽則回：「一個傻Ｘ說我蹭熱度！我蹭誰啊？別逗我了，誰蹭誰啊？」並不斷嘆氣：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴，兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」話中似乎有話，但他最後則強調要網友們別亂猜測這段話。

汪小菲罕見談感情。(取材自抖音)
汪小菲罕見談感情。(取材自抖音)

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

美劇「柏青哥」洛杉磯首映 李敏鎬自認跳舞白癡

延伸閱讀

再切割汪小菲「小三」張穎穎：不一定非要嫁人

再切割汪小菲「小三」張穎穎：不一定非要嫁人
遭緋聞女友切割 汪小菲終於打破沉默：祝福徐熙媛幸福

遭緋聞女友切割 汪小菲終於打破沉默：祝福徐熙媛幸福
慘遭緋聞女友切割 汪小菲終於發聲「祝福徐熙媛幸福」

慘遭緋聞女友切割 汪小菲終於發聲「祝福徐熙媛幸福」
斷開汪小菲？張穎穎「不要拋妻棄子的」：他娶誰會嫁啊

斷開汪小菲？張穎穎「不要拋妻棄子的」：他娶誰會嫁啊

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成