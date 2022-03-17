汪小菲酒醉開直播 罕見談感情觀：男人對女人不能靠嘴巴

汪小菲罕見談感情。(取材自抖音)

大S 本月8日官宣二度結婚的消息，前夫汪小菲 則意外神隱不出聲，網友們則繼續抨擊他與張穎穎的戀情是婚內出軌，張穎穎則在11日出面切割汪小菲，次日（12日）汪小菲不得已只好出聲「祝福徐熙媛 幸福」。17日汪小菲首度現身直播帶貨，網友們留言區瘋狂問大S結婚的事情，還有網友酸他開直播帶貨是為了蹭熱度，而他的回應也讓許多網友跌破眼鏡！

汪小菲現身直播帶貨，而這也是大S官宣結婚後的首次直播，直播間引來近20萬網友看戲。汪小菲疑似喝完酒才上直播，畫面中汪小菲看起來相當疲憊、憔悴，而且連鬍子也沒刮，有眼尖網友更發現他似乎是喝了酒才上直播。直播一開始還一直要網友們刷禮物，說了半天沒人理，一旁的助理才趕緊刷個禮物給汪小菲。

隨後，有網友留言逗汪小菲說：「大Ｓ要去吃韓國泡菜了，馬上嫁到韓國，你還不把她追回來？」汪小菲則回：「兩口子相處真誠最重要！」隨後似乎是怕網友誤會，他接著補充：「你們別多想，說的不是我」。

此外，有網友留言汪小菲蹭熱度，他一聽則回：「一個傻Ｘ說我蹭熱度！我蹭誰啊？別逗我了，誰蹭誰啊？」並不斷嘆氣：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴，兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」話中似乎有話，但他最後則強調要網友們別亂猜測這段話。