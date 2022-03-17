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爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成這項共識

記者林孟潔／台北報導
李靚蕾(左)和王力宏。圖／本報系資料照
李靚蕾(左)和王力宏。圖／本報系資料照

藝人王力宏李靚蕾爆婚變風波後，為3名子女親權行使、探視方式等在台灣打官司，李靚蕾聲請改定未成年子女權利義務行使負擔，台北地方法院當地時間今上午9時30分開調解庭，王、李和雙方律師透過視訊方式開庭，直到下午6時許才結束，調解長達9小時之久，法官將改期繼續調解程序。

法院指出，王力宏、李靚蕾達成共識，為考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體。

王力宏委任律師賴芳玉團隊的律師施雅馨、闕士超，而李靚蕾則委任律師田欣永負責台灣的訴訟。

王力宏、李靚蕾調解案件今安排在台北地院二樓第一調解室，門外未張貼庭期表等資訊，可見法院盡量低調處理；據悉，兩人酌定親權案件由家事庭法官陳香文負責調解，若調解不成立得進入訴訟，將會再輪分給其他法官審理，而調解一開始李靚蕾仍希望維持雙方先前達成的協議。

王力宏、李靚蕾去年鬧婚變，李靚蕾多次在網路po文爆料，被稱為「蕾神之鎚」，兩人隔空交鋒外，王力宏返台後，又因帶陌生人探視小孩一事和李靚蕾互槓。

李靚蕾2月時透過律師發聲明指出，她不斷透過簡訊、電話等方式請求王力宏依協議約定方式探視孩子，但對方不願協商，連她1月25日以正式律師函邀請王力宏協調探視方案也遭拒絕。李靚蕾1月29日向台北地方法院聲請酌定親權行使，希望守護孩子的最佳利益。

有消息也透露，王力宏近5個月沒見到小孩，且紐約最高法院下3次緊急命令，要求李靚蕾讓王力宏單獨探視小孩，但李靚蕾依然不配合，堅持要王力宏回家才可以探視小孩。

李靚蕾 王力宏 隱私

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