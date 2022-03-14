我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：蘇利文與楊潔篪討論一系列美中議題 強調溝通

騰訊傳因微信支付違規或面臨創紀錄罰款

紅毯最驚嚇 女神卡卡露黑木瓜奶與艾瑪華森招劣評極醜

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。（路透）
艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。（路透）

英美兩地難得出現大型頒獎典禮撞日的情況，除了嘉賓陣容是各方比較的焦點，影人的服裝造型更是眾所矚目的話題。英國影藝學院電影獎頒獎典禮主辦單位要求大家在服裝上別太過火、予以戰火下的烏克蘭民眾尊重，反被嫌一片黑壓壓，太過無趣。

今年的英國影藝學院電影獎典禮，在獨特的著裝規定下，能變花樣的空間不多。向來力挺烏克蘭的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區，黑色西服的衣領上不忘別上象徵烏克蘭國旗的藍黃色配飾，再次表明立場。向來是紅毯資優生的艾瑪華森，儘管胸前開深V，算是「誠意十足」，卻因煙燻妝髮效果不佳，遭虧：「怎麼老這麼多？」

尤其典禮主持人瑞貝威爾森介紹她出場時，說道：「她自稱是女性主義者，但我們都曉得她其實是女巫。」艾瑪隨後表示自為了所有的巫師而來，馬上被「哈利波特」作者JK羅琳的粉絲懷疑，是又再藉機暗酸羅琳對變性者與天生性徵者不能混為一談的堅持，痛罵她靠演「哈利波特」影片走紅，卻對恩人羅琳依舊大不敬。

以「007 生死交戰」獲得崛起新星大獎的黑人女007拉莎娜林區，身上的黑色禮服被評「黯淡無光」，同樣被消遣的還有名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒，顯然大家太聽話都被拖累。

反而美加廣電影評人協會頒獎典禮上，席琳娜的紅色禮服既喜氣又優雅，凸顯她身材的特點，備受好評。以「史賓賽」入圍影后的克莉絲汀史都華一襲香檳金禮服亦美不勝收，成為紅毯最美候選人之一。

不過在擅搏版面的女神卡卡身上，似乎英國頒獎典禮的保守風格比沒有規範的美國頒獎典禮要好些。她人到倫敦出席英國頒獎時穿上的黑色禮服，胸前的V領只是稍稍露出事業線，稍後她在美國頒獎典禮的倫敦第2現場，卻換上了胸部幾乎快露出2/3的另一款服裝，吸睛有餘卻難獲讚譽，只能用「衣不驚人死不休」來形容。

女神卡卡這款造型尺度過大，頗為驚人。（路透）
女神卡卡這款造型尺度過大，頗為驚人。（路透）
女神卡卡稍早出席英國頒獎典禮的服裝就沒有那麼誇張。（路透）
女神卡卡稍早出席英國頒獎典禮的服裝就沒有那麼誇張。（路透）
獲得崛起新星大獎的黑人女007拉莎娜林區，身上禮服被嫌太黯淡。（路透）
獲得崛起新星大獎的黑人女007拉莎娜林區，身上禮服被嫌太黯淡。（路透）
席琳娜的紅色禮服大獲好評。（路透）
席琳娜的紅色禮服大獲好評。（路透）
班奈狄克康柏拜區的禮服上有向烏克蘭致意的巧思。（歐新社）
班奈狄克康柏拜區的禮服上有向烏克蘭致意的巧思。（歐新社）
克莉絲汀史都華身穿香檳金禮服，美麗奪目。（路透）
克莉絲汀史都華身穿香檳金禮服，美麗奪目。（路透）

哈利波特 英國 電影

上一則

男神收割機 最美郭襄曝近況

延伸閱讀

名流挺烏克蘭 李奧納多捐1000萬、JK羅琳援助兒童

名流挺烏克蘭 李奧納多捐1000萬、JK羅琳援助兒童
JK羅琳捐助100萬英鎊 幫助烏克蘭兒童

JK羅琳捐助100萬英鎊 幫助烏克蘭兒童
女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席

女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席
爆冷未獲奧斯卡影后入圍 女神卡卡仍將參加典禮 不缺席

爆冷未獲奧斯卡影后入圍 女神卡卡仍將參加典禮 不缺席

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

超人氣

更多 >
羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境
紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家