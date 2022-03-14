紅毯最驚嚇 女神卡卡露黑木瓜奶與艾瑪華森招劣評極醜

艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。（路透）

英美兩地難得出現大型頒獎典禮撞日的情況，除了嘉賓陣容是各方比較的焦點，影人的服裝造型更是眾所矚目的話題。英國 影藝學院電影 獎頒獎典禮主辦單位要求大家在服裝上別太過火、予以戰火下的烏克蘭民眾尊重，反被嫌一片黑壓壓，太過無趣。

今年的英國影藝學院電影獎典禮，在獨特的著裝規定下，能變花樣的空間不多。向來力挺烏克蘭的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區，黑色西服的衣領上不忘別上象徵烏克蘭國旗的藍黃色配飾，再次表明立場。向來是紅毯資優生的艾瑪華森，儘管胸前開深V，算是「誠意十足」，卻因煙燻妝髮效果不佳，遭虧：「怎麼老這麼多？」

尤其典禮主持人瑞貝威爾森介紹她出場時，說道：「她自稱是女性主義者，但我們都曉得她其實是女巫。」艾瑪隨後表示自為了所有的巫師而來，馬上被「哈利波特 」作者JK羅琳的粉絲懷疑，是又再藉機暗酸羅琳對變性者與天生性徵者不能混為一談的堅持，痛罵她靠演「哈利波特」影片走紅，卻對恩人羅琳依舊大不敬。

以「007 生死交戰」獲得崛起新星大獎的黑人女007拉莎娜林區，身上的黑色禮服被評「黯淡無光」，同樣被消遣的還有名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒，顯然大家太聽話都被拖累。

反而美加廣電影評人協會頒獎典禮上，席琳娜的紅色禮服既喜氣又優雅，凸顯她身材的特點，備受好評。以「史賓賽」入圍影后的克莉絲汀史都華一襲香檳金禮服亦美不勝收，成為紅毯最美候選人之一。

不過在擅搏版面的女神卡卡身上，似乎英國頒獎典禮的保守風格比沒有規範的美國頒獎典禮要好些。她人到倫敦出席英國頒獎時穿上的黑色禮服，胸前的V領只是稍稍露出事業線，稍後她在美國頒獎典禮的倫敦第2現場，卻換上了胸部幾乎快露出2/3的另一款服裝，吸睛有餘卻難獲讚譽，只能用「衣不驚人死不休」來形容。