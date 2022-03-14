納豆住院近50天 近照首曝光 女友緊牽相依報平安

41歲藝人納豆（右）1月因腦出血開刀住院多時，3月14日傳出他已出院消息，適逢白色情人節，女友依依（左）也公開兩人在戶外的對視牽手照片。（取自facebook.com/sherry11ee）

41歲藝人納豆1月因腦出血開刀住院多時，今天傳出他已出院消息，適逢白色情人節，女友依依也公開兩人在戶外的對視牽手照片放閃；納豆經紀人則闢謠表示，納豆還在院中復健。

納豆（林郁智）今年1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後立即開刀住院，並持續在院中休養、復健，經紀人已向各個工作單位請假到5月。

從事發當天就一直陪伴納豆的女友依依，今天適逢白色情人節在社群 平台曬出與納豆的合照，理成平頭的納豆穿著吊帶褲，站在戶外與依依牽手對視微笑，畫面相當溫馨。

老搭檔阿Ken（林暐恆）在照片下方留言：「情人節慶祝完了就快點喔！下禮拜進棚了！」藝人小S （徐熙娣）則祝福納豆早日康復，「令人感動的一個畫面，但之後的路難免辛苦！加油加油加油，你們一定做得到」。另外Lulu（黃路梓茵）、Ella（陳嘉樺）、彭佳慧、藍心湄、小甜甜（張可昀）等星友也一起集氣，為納豆加油。

今天有媒體傳出納豆已出院返家休養，一早納豆的舅舅新北市長侯友宜 已澄清，表示納豆還在醫院復健，目前算非常順利，期待納豆能早日康復。納豆經紀人也回應中央社記者：「納豆還在醫院復健中！謝謝大家關心。」