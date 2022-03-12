這部漫威漫畫片害尼可拉斯凱吉從此對主演商業片倒胃

「惡靈戰警」讓熱愛漫畫的尼可拉斯凱吉終於能化身漫畫英雄，成績卻很不理想。圖／摘自imdb

在好萊塢曾經攀上事業高峰又走下坡的演員一堆，網友始終對行事風格怪異的尼可拉斯凱吉 情有獨鍾，就算他自認目前比不少演員同業都缺乏知名度，網友還是很愛關注他的最新動態，他的任何舉動都能引發討論，對此他也大惑不解，反問：「為什麼？」

尼可拉斯凱吉試圖為這種現象找到答案，坦言他在某些片中的誇張表情，讓網友直接截下來做成表情符號，延續了話題熱度。他透露自己在一些電影 裡是故意這樣演，希望拋開寫實主義，以抽象的風格來詮，想不到網友那麼捧場。

當紅時尼可拉斯凱吉的票房號召力在「全美10大電影紅星排行榜」上的名次可以高過金凱瑞、威爾史密斯與布萊德彼特，之後突然就從A+天王掉落到B咖的行列，而他的投資 失利造成財務危機，讓他陷入好幾年「有戲就接、只為賺錢還債」的生活中，完全無法控制作品的品質。

最剛開始讓他對拍商業大片倒足胃口，是在「惡靈戰警」、「怒火狂飆」和「魔法師的學徒」連續踢到票房鐵板，他也正對哲學思考和打坐感興趣，深深感到沒有動力再出席頒獎典禮推銷自己，亦沒有意願再接商業影片了。其實他是個超級漫畫迷，能夠拿漫威漫畫人物的姓做為自己藝名的姓氏，也能把超人的外星球本名拿來當兒子的名字，都看得出「惡靈戰警」若不是成績太差，他應該會演得興高采烈才是，他在該片之後沒徹底放棄演漫畫英雄，還又拍了續集「惡靈戰警：復仇時刻」，然而該片無論口碑、賣座都比首集還要糟糕。

去年尼可拉斯凱吉在「豬殺令」表現頗獲好評，很多影迷認為他重振雄風的時刻即將來臨，他仍不改一貫的特立獨行，也許「不按牌理出牌」才是他永遠不變的本色。