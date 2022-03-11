斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

張穎穎。(取材自微博)

中國富商汪小菲 （後改名汪少菲）與台灣女星大S （徐熙媛）去年底斷開10年婚姻後，男方與中國女藝人張穎穎的緋聞 頻傳，大S則在日前火速超車，官宣與舊愛具俊曄閃婚，雙方感情各自精采。豈料甚少更新微博動態的張穎穎，昨深夜發「甩鍋」文：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，前、後文並未解釋原由，就在外界摸不著頭緒之際，張穎穎隨即回覆網友質疑，否認自己「知三當三」、更不願嫁給汪小菲。

汪少菲(左)與前妻徐熙媛。(本報資料照片)

日前，台灣知名狗仔葛斯齊曾在節目爆料，汪小菲遭張穎穎的「5大規定」約束，包括「汪小菲酒後懷念前任或看照片，要賠人民幣500萬元」，檢舉者還能得到一半的獎金，「身邊所有人皆可舉報，誰舉報錢分你一半，他不給我也會給你。」但此爆料，昨晚遭張穎穎否認：「假的，我的天。」

汪小菲進來不斷傳出與張穎穎的緋聞，兩人多次否認並揚言提告，但卻被狗仔和粉絲抓包，兩人現身在同處，女方還穿情侶外套以宣示主權？網友要張穎穎說句真心話，質問她「是否知三當三」？張穎穎以「不是」澄清，並表示不會選擇一位拋妻棄子的男人，「他娶誰會嫁啊？我的天」。澄清文一出，吃瓜網友馬上改變風向，質疑張穎穎不想背鍋，難道汪小菲的新歡另有她人？盼男方也出面說明。