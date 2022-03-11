我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍首度攻擊烏西 普亭稱談判出現正面轉變

續對戰爭保守 道指連跌五周

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

記者闕志儒／台北報導
張穎穎。(取材自微博)
張穎穎。(取材自微博)

中國富商汪小菲（後改名汪少菲）與台灣女星大S（徐熙媛）去年底斷開10年婚姻後，男方與中國女藝人張穎穎的緋聞頻傳，大S則在日前火速超車，官宣與舊愛具俊曄閃婚，雙方感情各自精采。豈料甚少更新微博動態的張穎穎，昨深夜發「甩鍋」文：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，前、後文並未解釋原由，就在外界摸不著頭緒之際，張穎穎隨即回覆網友質疑，否認自己「知三當三」、更不願嫁給汪小菲。

汪少菲(左)與前妻徐熙媛。(本報資料照片)
汪少菲(左)與前妻徐熙媛。(本報資料照片)

日前，台灣知名狗仔葛斯齊曾在節目爆料，汪小菲遭張穎穎的「5大規定」約束，包括「汪小菲酒後懷念前任或看照片，要賠人民幣500萬元」，檢舉者還能得到一半的獎金，「身邊所有人皆可舉報，誰舉報錢分你一半，他不給我也會給你。」但此爆料，昨晚遭張穎穎否認：「假的，我的天。」

汪小菲進來不斷傳出與張穎穎的緋聞，兩人多次否認並揚言提告，但卻被狗仔和粉絲抓包，兩人現身在同處，女方還穿情侶外套以宣示主權？網友要張穎穎說句真心話，質問她「是否知三當三」？張穎穎以「不是」澄清，並表示不會選擇一位拋妻棄子的男人，「他娶誰會嫁啊？我的天」。澄清文一出，吃瓜網友馬上改變風向，質疑張穎穎不想背鍋，難道汪小菲的新歡另有她人？盼男方也出面說明。

汪小菲 大S 緋聞

上一則

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

下一則

成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話

延伸閱讀

大S在24年前就預言嫁具俊曄 汪小菲12字曝牽掛

大S在24年前就預言嫁具俊曄 汪小菲12字曝牽掛
蹭大S流量？「汪小菲憔悴直播帶貨」遭爆P圖

蹭大S流量？「汪小菲憔悴直播帶貨」遭爆P圖
汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權

汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權
汪小菲離婚3個月被張穎穎套牢？ 左手無名指「露餡」

汪小菲離婚3個月被張穎穎套牢？ 左手無名指「露餡」

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29

超人氣

更多 >
「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂