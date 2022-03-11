「蝙蝠俠」女主角原來是她！摔馬被換角 竟然過氣…

西恩楊的演藝事業後來一直沒有太大起色。（路透資料照片）

近來新版「蝙蝠俠」電影在全球大熱賣，再次炒熱相關話題，1989年推出的舊版也曾是全美年度賣座冠軍，讓傑克尼柯遜、米高基頓、金貝辛格等主要演員聲勢大漲，但卻有個人本該因此片走紅，卻因意外成了「苦主」。

導演 提姆波頓 選定在「蝙蝠俠」中扮演女記者主角的是曾演出「沙丘魔堡」、「軍官與間諜」等片的氣質美人西恩楊，當西恩楊赴倫敦的片場報到，隨後就開始為一段騎馬鏡頭展開訓練，但她竟發生摔馬事故，由於片子正緊鑼密鼓拍攝，實在無法等她康復，只有找金貝辛格取代她，而讓她受傷的那段情節最後被刪除沒拍，大家都覺得她很冤枉。

等到續集「蝙蝠俠大顯神威」籌拍，西恩楊還是很想參與，自己打扮成貓女去找提姆波頓，把提姆嚇到請保全人員送她離開，她後來又一次在談話節目中以貓女造型登場，反而讓提姆波頓更不想找她，最後貓女先是敲定安妮特班寧，再因為安妮特懷孕由蜜雪兒菲佛接手，西恩楊也從此成為公眾笑柄。

早先西恩楊在好萊塢 的行情雖然看漲，卻是出了名的個性固執，和大多數劇組人員、演員都處不來，拍攝「華爾街」時，更一口氣得罪男主角查理辛與導演奧利佛史東。她在片中扮演日後因此片登上奧斯卡影帝寶座的麥克道格拉斯妻子，理論上戲分應該不會太少，最後剪出才2、3分鐘不到，幾近客串，加上「蝙蝠俠」沒拍成，讓她在好萊塢聲勢沒能重振，往後更加下滑，終於再難翻身。