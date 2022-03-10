唱紅「得意的笑」 62歲「原聲帶始祖」自爆常被搭訕

李麗芬寶刀未老，歌聲依然渾厚。圖／年代提供

唱紅「得意的笑」的資深歌手李麗芬，日前上節目「那些年。那些歌」，聊當年勇闖歌壇的精采故事。李麗芬19歲參加民歌比賽，初試啼聲以超實力奪下冠軍寶座，把同屆參賽的蔡琴、鄭怡都晾在一旁，因而和音樂結下不解之緣。李麗芬難得現身節目錄影，面容體態保養得宜，更自爆自己是「超級背殺」，走在路上經常被搭訕。

李麗芬寶刀未老，節目中帶來「愛江山更愛美人」、「得意的笑」、「愛不釋手」等名曲，皆為70年代最火紅的電視劇主題曲，被主持人陳國華捧為戲劇原聲帶始祖。李麗芬回想當年因參加民歌比賽出道，同期參賽者競爭相爭激烈，包含民歌天后鄭怡，以及有「絲絨歌后」封號的蔡琴，李麗芬無懼勁敵一路過關斬將，風光捧回冠軍獎盃，也因此為歌手之路奠下基石。

雖代表作都是中國風的曲子，其實李麗芬早期是唱西洋歌曲，首張專輯更以雷鬼曲風挑戰當年的流行音樂市場。現齡62歲的李麗芬，留著一頭烏黑亮麗的秀髮，並得意地分享，因為這頭招牌長髮經常被路人搭訕，更自誇是背影殺手。

多年前結束了30年的婚姻路，李麗芬對愛情依舊保持豁達的心，因生性崇尚自由、不喜歡被約束，李麗芬笑說自己的個性，可能在西方市場更吃得開，自認不適合和東方男人相處，節目上大方分享熟齡愛情觀。