宥勝拍組合屋影片受歡迎 透露將來會出書

宥勝表示最近有點憂鬱很想念家人。圖／摘自臉書

台灣藝人宥勝之前才在台中定居，並拍了組合屋的影片大受歡迎，但最近在台北趕拍TVBS八點檔「機智校園生活」的他，卻自爆有點小鬱悶，因為長期和家人分隔兩地，實在很想念家人，友人建議他乾脆全家搬回台北生活，但他卻仍舊打了回票，並透露可能會出書分享這一切。

宥勝表示他常常在路上被打招呼，很開心，但其實非常想家，他說：「我想每天晚上都陪孩子睡覺，我想每天跟他們一起吃早餐，我很享受餵剴剴喝湯，幫他擦屁股，也很享受跟蕾蕾一起摺紙船，一起聽她最喜歡的偵探故事...但我最近都沒有辦法。孩子們有時會為了我的回家而請假，慈惠會一直勸阻我不要在半夜開車，她知道我拍戲累，她希望我能好好休息...但我必須回家。」

他透露有朋友說，「你們乾脆搬回台北吧，這樣來回奔波值得嗎？這種時候，我和慈惠的眼神就會閃爍異樣光芒，然後異口同聲的回答：其實，非常值得！」

宥勝說他可能有一天，會出一本書跟大家深入分享，也許也會拍一支影片，分享半年的迷你屋生活到底如何？關於到底為什麼這樣做，關於我們到底獲得了什麼珍貴的寶藏。」他透露自己現在真的有點累但會繼續加油。

影片來源：YouTube 宥勝去哪兒