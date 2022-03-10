伊旺麥奎格重回星戰世界 扮演絕地大師

伊旺麥奎格回歸演出「歐比王肯諾比」。圖／Disney+提供

伊旺麥奎格加入「星際大戰」的衍生影集「歐比王肯諾比」，第4度扮演星戰迷最熟知的絕地大師。跟他一起回歸的，還有曾在「星際大戰前傳」三部曲演出的海登克里斯坦森，飾演已經徹底黑化、成為「黑武士」的達斯維達。這也是倆人繼2005年的「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」之後，闊別17年之久，終於再次以歐比王、黑武士身分同台，光是這點就噱頭十足。

影集「歐比王肯諾比」的時空，設定在「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」結束之後的10年，歐比王眼看昔日的愛徒已經成魔、毫無挽回餘地，黑武士也展開掃蕩銀河系的計畫。歐比王必須逃回塔圖因星球，因為路克天行者在那裡由叔叔撫養長大，但他也千萬不能讓黑武士發現，路克還活著的真相。

除了2位主角以外，另有演員喬爾埃哲頓、邦妮派西，也回歸本劇繼續飾演路克的叔叔跟嬸嬸，其餘演出卡司包括了摩西英格拉姆、庫梅爾南賈尼、姜成鎬等。

影集「歐比王肯諾比」最初是2019年，由製作人凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）與伊旺麥奎格，共同正式對外宣布開拍計畫。之後則曾一度經過劇本改寫後，才重新開拍。預計在5月25日於Disney +推出。

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