賈靜雯被虧對嫩夫「先伸舌」 曖昧修杰楷因一瓶酒露餡

賈靜雯(右)與修杰楷夫妻常放閃。(取材自臉書)

賈靜雯在IG上開直播與網友互動，並找來陶晶瑩與弟弟衛斯理（賈子宸）同框，交換創業心得，老公修杰楷也陪在一旁，結果衛斯理當場大爆姊姊與姊夫交往過程，讓修杰楷與賈靜雯夫妻超害羞。

賈靜雯上次開直播與小S 、陶晶瑩三人大開話匣子，這次再度邀請陶晶瑩，但笑虧小S最近可能忙著迎接新姊夫具俊曄 ，以及姊姊大S 跟媽媽的母女冷戰，換成與衛斯理同框，結果卻遭弟弟「出賣」。

修杰楷原本與衛斯理是好友，結果最終成了對方姊夫，衛斯理一開始也不知道修杰楷與姊姊交往，爆料是因一瓶紅酒露餡，當時賈靜雯非常愛喝一款紅酒，家裡囤了很多瓶，後來衛斯理到修杰楷家，赫然發現同款紅酒的空酒瓶，這才發現姊姊與好友正曖昧中。陶晶瑩一旁起鬨猜測是賈靜雯先對小9歲的修杰楷「發動攻勢」，笑虧：「妳舌頭是不是先伸出來？」賈靜雯羞笑直否認。

而衛斯理的妻子朱芯儀最近宣布自己罹患乳癌，正積極治療中，直播時也有許多網友留言替朱芯儀加油，衛斯理最後也表示要去陪太太，並謝謝這幾天各界對他們家的支持與鼓勵，希望分享自己的抗癌路，同時也是給癌友們的一種正向支持。