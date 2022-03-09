露點裸照疑內鬼流出？謝忻曝心境：不敢多想

謝忻私照遭流出，警方不排除是遭人惡意外流。（本報資料照片）

謝忻全裸照片外流，各界看法分歧，有人說是自導自演炒新聞，也有人認為是攝影 師沒控管好，遭內部人員流出。謝忻近日仍處於沮喪難過情緒，她說，「我沒有頭緒，攝影師說他沒有，我不敢多想，希望可以找到人。」警方透露，目前已查扣電腦主機、硬碟設備全力偵辦。

謝忻日前在室內拍了多組私照，畫面中全裸展露性感身材，上圍沒穿弧形清晰可見，甚至已朦朧露點，照片在老司機群組瘋狂傳送後，謝忻日前和攝影師黃男到派出所報案。連日來，有不少人認為是她炒新聞的可能性大，但炒新聞怎麼可能衝到警局報案？最後警方證實她自導自演，演藝事業將全毀，所以可能性低，也有人掌握警方消息，說目前沒查到遭駭客 入侵痕跡，「就只有內部工作人員，自己人流出的比例非常大。」

求證偵辦的松山派出所，1日接到黃姓攝影師報案「妨害電腦使用」指稱疑似公司雲端 硬碟遭不明人士盜用導致照片外流，目前將案件轉給汐止分局偵辦，目前科偵小隊組成專案小組處理，要求該攝影公司將所有主機、硬碟相關電腦設備全數交給警方，初步仍不排除是駭客盜照，但也將進一步確認是否有人為惡意外流。

熟知警方處理的人表示，內部人員跟她自己流出是兩回事，扣電腦主機是要追誰傳出去，「有可能是她自導自演，也有可能是周圍跟她有仇的人，最後就是看證據。」謝忻目前仍處於情緒低落狀態，「我是2月底就知道這件事，請原諒我此刻無法多說，沮喪難過幾乎就是我現在的生活。」