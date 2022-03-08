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復合舊愛非浪漫童話？班珍舊情復燃背後竟是如此可怕

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（左）被傳對班艾佛列克管得太嚴。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）被傳對班艾佛列克管得太嚴。（路透資料照片）

中外娛樂圈近年都不乏「舊愛復合」的例子，每每讓浪漫的網友直呼：「可以再相信愛情了！」但看似偶像劇情節般的發展，是否真如外人以為的甜蜜？那可就不一定。

從去年3月底開始重燃愛火的班艾佛列克珍妮佛洛佩茲，復合將近一年，數度在公開活動上大秀恩愛，珍妮佛出席了班的兩部片「最後的決鬥」、「柔情酒吧」首映會，班也現身珍妮佛新作「娶我吧！」的首映典禮，彼此互相幫襯，雖然緋聞往往蓋過整部片而成為觀眾唯一注意的焦點，班珍兩人還是樂此不疲。不過，「Globe」雜誌卻稱這段戀情中班被珍吃得死死，珍妮佛的要求，班艾佛列克不敢不照辦，不僅男子氣概被削弱大半，還要擔心被珍妮佛甩掉，其實並不見得多開心。

在演藝圈，珍妮佛洛佩茲出了名的難搞、要求一堆，「Globe」表示她在家裡也是習慣當「女王」，在她與班艾佛列克的這段關係裡，絕對是她作主、她說了算。「Globe」還點破一個恐怖的真相：「這段戀情的主軸是班艾佛列克得到人生中重新開始的第2次機會，不是珍妮佛，他最好別又搞砸了！」顯然珍妮佛吃定他這幾年酗酒、頹廢，比自己更需要正面的報導，才有恃無恐。

之前八卦刊物還報導過，班艾佛列克被珍妮佛洛佩茲嫌身材走樣，逼他跟自己一起高強度鍛練，找回標準的體態，讓他大感吃不消。雖然班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲第2度的戀曲，比他之前和「007 生死交戰」龐德女郎安娜迪阿瑪斯的假戲真作撐得更久，可是暗潮洶湧，倘若兩人沒有正式走進結婚禮堂，誰也無法保證會是如何收場。

然而打臉八卦媒體的網站，堅持班珍之間在公開場合流露出的濃情蜜意不容質疑，批評雜誌又在瞎掰、唱衰，報導並不是事實。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲人前大秀恩愛，卻被爆其實真相是女方太強勢，男方很辛...
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲人前大秀恩愛，卻被爆其實真相是女方太強勢，男方很辛苦。（路透資料照片）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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