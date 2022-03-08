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懷玉公主爆紅卻活得不快樂 鄭家榆自揭傷疤吐真相

記者陳慧貞／即時報導
鄭家榆。圖／尖端出版社提供
鄭家榆。圖／尖端出版社提供

鄭家榆進演藝圈後迅速走紅，當年憑藉電視劇「懷玉公主」中機靈可愛的懷玉一角，奠定八點檔收視女王地位，但報章媒體最常出現的她的新聞，卻不脫耍大牌、難搞，以及轟轟烈烈的戀情，但在真實人生中，走過生命的幽谷，自省、沉澱，她學會「與自己相處」。

2021年5月台灣疫情升級，居家防疫期間對鄭家榆最大收穫，是拿起紙筆開始寫作，從生命的原點寫起，寫賜予她生命的父親、母親以及家族，寫並不願意回想的不快樂童年，和青春飛揚卻仍不快樂的少女時代，再寫走紅演藝圈迎來無數鎂光燈卻還是不快樂的一線女主角生涯。

鄭家榆首部傳記式散文「開始愛：走得跌跌撞撞，受過傷的路上，花都開了」，記錄她在父母離婚後，11那年隨著才華洋溢的知名編劇母親移居到美國，成為小留學生，青春期因與母親一連串的齟齬和誤解，在15歲那年返台照顧、陪伴從小對她疼愛有加的外婆；再回到美國，半工半讀獨立生活，卻又因想逃離令她感到窒息的愛情，再一次回台，直到受到李祐寧導演賞識踏入演藝圈，在無限風光的高點毅然決定暫別演藝圈，再回歸時卻被媒體以「跑龍套」來形容。

近10年來，鄭家榆透過身心靈課程、閱讀以及自省，逐漸放下曾經的執念與埋怨，2個月內寫完6、7萬字透過書寫，感受自己與母親和解，母女曾有8年時無互動，直到媽媽離世前仍然帶著遺憾，但在她開始提筆寫作後，感應到了母親對她寫作的支持，除了感動，她也感性地說，「以前的我不懂愛，但現在，我開始愛。」

鄭家榆埋首創作。圖／尖端出版社提供
鄭家榆埋首創作。圖／尖端出版社提供

導演 疫情 防疫

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