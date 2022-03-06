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「蝙蝠俠」開紅盤 北美票房破億元 疫後票房第2高

編譯徐薏茹／綜合6日電
最新版「蝙蝠俠」北美票房突破1億元，成為2022年北美開片票房最佳電影。圖為片中一幕。(美聯社)
最新版「蝙蝠俠」北美票房突破1億元，成為2022年北美開片票房最佳電影。圖為片中一幕。(美聯社)

羅伯派汀森(Robert Pattinson)主演的最新版「蝙蝠俠」(Batman)票房開出紅盤，北美票房突破1億元，成為2022年北美開片票房最佳電影，榮登疫情期間開片票房第二高，僅次於漫威超級英雄大片「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)。

「蝙蝠俠」全球票房目前累計2億4850萬元；發行商華納兄弟影業(Warner Bros.)加入杯葛行動取消在俄羅斯上映，未來將視戰爭情況決定是否發行，許多片商同樣加入抵制俄國行列。

新版「蝙蝠俠」口碑爆棚，網路影評多給予正面回應，爛番茄開出85%新鮮度，觀眾評分為90%。

該片原先預計於2021年上映，受疫情影響數度推延上映日程。華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)表示：「我們知道這部電影不同凡響，我們知道粉絲會接受這部電影，但我們不曉得疫情會持續多久，影院業者真的挺身而出展現他們的吸睛技巧，這真的是一場共同的勝利。」

華納兄弟2021年電影皆採取混合發行策略，電影同時在戲院及串流平台HBO Max上架，「蝙蝠俠」是華納兄弟近一年來首部在戲院獨家播映的電影。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「電影票房大幅回溫，這是影業真正的轉折點，電影票房一直起起伏伏，2022年電影有些亮眼成績但沒有賣座的開片票房，蝙蝠俠的表現對電影院來說是好事。」

羅伯派汀森新版「蝙蝠俠」北美開片票房成績在所有版本中位居第四名，1989年提姆波頓(Tim Burton)執導、米高基頓(Michael Keaton) 主演的「蝙蝠俠」北美票房約2億5200萬元，全球票房約4億；2008年諾蘭(Christopher Nolan)執導、克里斯汀·貝爾(Christian Bale)主演的「蝙蝠俠：黑暗騎士」(The Dark Knight)全球票房大賣，突破10億大關，成為蝙蝠俠系列中的經典。

電影院 疫情 波頓

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