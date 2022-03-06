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「阿珠與阿花」25年後再相逢 重現招牌動作 粉絲感動

記者蘇詠智／即時報導
麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾在「阿珠與阿花」搞笑演出讓人懷念。圖／摘自imdb
麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾在「阿珠與阿花」搞笑演出讓人懷念。圖／摘自imdb

許多人覺得出席同學會只會看到一些日子過得好的昔日同窗不停炫耀，也有人視出席同學會為畏途，好萊塢曾經拍了描述兩個傻妹出席同學會的搞笑電影「阿珠與阿花」，成為不少觀眾對1990年代的回憶之一。近日兩位女主角蜜拉索維諾、麗莎庫卓在美國演員工會獎頒獎典禮上再度碰面，聯手頒發「最佳喜劇影集整體演出獎」，該片今年要歡度上映25周年，她們久未同台仍維持良好默契，更在後台重現影片海報上「相擁、抬起一隻小腿」的招牌動作，勾起影迷無限懷念。

麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾重現「阿珠與阿花」招牌動作。圖／摘自IG
麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾重現「阿珠與阿花」招牌動作。圖／摘自IG

蜜拉索維諾雖然是哈佛大學高材生，還曾在北京學會說中文，但在好幾部影片中把傻妹演得活靈活現，而麗莎則因影集「六人行」成為觀眾眼中「脫線女郎」的代表，兩人在「阿珠與阿花」一起耍寶，角色都是平凡女性卻死要面子硬裝女強人，被揭穿真面目後雖然一度沮喪，卻又樂觀發現自身的優點，再度開開心心享受老同學重聚的歡樂氣氛，也讓銀幕下心有戚戚焉的廣大女性受到鼓舞。

麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾近日重逢，彼此保養都還算不差。圖／摘自IG
麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾近日重逢，彼此保養都還算不差。圖／摘自IG

在受訪時，蜜拉提到碰過很多觀眾對她提想看「阿珠與阿花」續集，她坦言心裡也一直對拍續集懷抱期望，打趣說道：「迪士尼，老天爺在給你們徵兆了！觀眾渴望看到這部片，我們也很樂意再玩一回。」不知是否在各方喊話下得以實現？

影片來源：YouTube

「阿珠與阿花」今年將歡度上映25周年。圖／摘自imdb
「阿珠與阿花」今年將歡度上映25周年。圖／摘自imdb

北京 迪士尼 電影

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