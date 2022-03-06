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Netflix免費釋出「凜冬烈火」 見證烏克蘭自由之戰

中央社台北6日電
Netflix在官方YouTube免費釋出紀錄片「凜冬烈火：烏克蘭自由之戰」。(取自Netflix官網)
Netflix在官方YouTube免費釋出紀錄片「凜冬烈火：烏克蘭自由之戰」。(取自Netflix官網)

俄羅斯入侵烏克蘭引爆戰火，各國祭出制裁，國際影音串流平台Netflix日前在官方YouTube免費釋出紀錄片「凜冬烈火：烏克蘭自由之戰」，盼讓觀眾了解兩國錯綜複雜關係。

「凜冬烈火：烏克蘭自由之戰」（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）由Netflix於2015年推出，曾入圍2016年奧斯卡最佳紀錄片，故事描述烏克蘭在2013年至2014年爆發的「親歐盟示威運動」。

Netflix在影片的簡介欄寫道，最初只是和平的學生遊行，最終卻演變成手段激進的革命和震撼全世界的民權運動，93天內見證了烏克蘭的民主發展，「將帶你看見站在最前線、為烏克蘭自由而戰的故事」。

執導本片的導演阿菲涅夫斯基（Evgeny Afineevsky）於5日在個人推特分享影片連結寫道，「這是關於英雄們的故事，他們為烏克蘭的未來獻出生命」，並強調現在電影已免費提供給全世界的人們觀看，希望更多人能了解烏克蘭所爭取的自由。

烏克蘭和俄羅斯都隸屬前蘇聯，烏克蘭於1991年脫離蘇聯獨立，但在歷史及能源等方面仍與俄羅斯緊密相連；對俄羅斯來說，烏克蘭則具有重要地緣政治及黑海出海口地位。

2013年底，烏克蘭與俄國的情勢，因為烏克蘭要與歐盟簽署指標性的政治與自由貿易協議而日益緊張。當時親俄派的時任烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）據傳在莫斯科當局壓力下違反承諾，中止和歐盟簽署協議，更與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署更密切合作協議，導致上萬名民眾不滿，在首都基輔（Kiev）市中心發起抗議。

沒想到短短93天的運動，從最初的和平學生示威演變成激烈革命，親俄政府以槍械暴力攻擊示威者，造成嚴重傷亡。最終，烏克蘭的親俄政府也於2014年在示威潮下遭推翻，見證烏克蘭捍衛自由的決心，成功提前舉行總統大選，迎接新政府。

不過這場示威也引發烏克蘭分離運動，2014年，克里米亞在分離組織主導下推動「回歸俄羅斯公投」，選擇脫離烏克蘭加入俄羅斯，此後俄烏邊境動亂不斷。

影片下方也有來自各國的網友留言：「我對烏克蘭人民的勇敢、榮譽與犧牲獻上最大敬意，希望有天我拜訪到一個擺脫俄國壓迫的自由烏克蘭」、「沒有人可以讓一個自由的人下跪，全世界都在為你加油，榮耀歸於烏克蘭」。

影片來源：YouTube Netflix

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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