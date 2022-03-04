「我是傳奇」15年後終要拍續集 「黑豹」當紅小生加入

麥可B喬丹近年來迅速走紅，大片邀約不斷。（取材自IMDb）

威爾史密斯（Will Smith）「我是傳奇」（I Am Legend）在15年後終於要拍攝續集，而且敲定由近年來大為走紅的「黑豹」男星麥可Ｂ喬丹 （Michael B. Jordon）與他聯手，一起主演且參與製片，這是兩大非裔 紅星首度合作，消息一公布後，果然引起熱烈話題。

「我是傳奇」當年全球總票房逼近6億美元，照理續集應該打鐵趁熱、在幾年之內推出，然而威爾史密斯那時正當紅，隔了4、5年才開始討論是否再續「我是傳奇」，接著再一拖延，就等到現在才能落實，有不少網友也不理解怎麼會現在才想要拍「我是傳奇」的續篇？不過威爾史密斯不做則已，一正式啟動就要做得有聲有色，拉進麥可Ｂ喬丹就是非常聰明的一招，因為麥可Ｂ喬丹堪稱目前好萊塢黑人 小生中最有昔日威爾史密斯那般白人、黑人觀眾都接受與喜愛，能文能武、可商業可嚴肅寬廣戲路的代表，各方看好麥可Ｂ喬丹有機會成為威爾史密斯接班人，兩人正式在「我是傳奇」續集合作，互相拉抬，彼此都受益。

不過在「我是傳奇」戲院版結局中，威爾史密斯的角色看似已陣亡，另一個他存活下來的結局只收錄在DVD中，續集要讓他再度登場，必然得有一番解釋，目前還是機密，首集編劇阿奇瓦高斯曼（Akiva Goldsman）將再度為續集設計情節。儘管不少歐美網友認為此時不是拍「我是傳奇」續集的最佳時機，但卡司組合非常吸引人，還是對此片頗為期待。