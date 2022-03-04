我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺北約盟國與烏克蘭 賀錦麗將訪波蘭與羅馬尼亞

戰事壓過就業 道指連跌四周

湯姆克魯斯魅力無邊 坎城影展搶定了？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」拖了兩年多才要上映，外界早已密切期待。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」拖了兩年多才要上映，外界早已密切期待。圖／摘自imdb

在好萊塢紅了30多年的湯姆克魯斯，雖然即將年逾花甲，依舊是號召力強大的影壇巨星，他自2018年「不可能的任務：全面瓦解」後，已將滿4年沒有出新片，自然是受到新冠肺炎疫情衝擊導致「捍衛戰士：獨行俠」殺青3年還無法上映的緣故。

這部萬眾期待的大片，早在兩年前就已被坎城影展總監提耶里弗黑莫積極爭取前往當地以「非競賽片」之資舉辦盛大首映會，現在拖了兩年，目前暫定今年5月27日起在美國上映的計畫尚未生變，本年度坎城影展剛好在5月28日閉幕，「捍衛戰士：獨行俠」簡直是最完美的首映巨片，因而「綜藝報」報導，坎城影展主辦單位的爭取力道並沒有降低，還對邀請湯姆克魯斯攜片前往做活動興趣濃厚，倘若一切都沒有問題，湯姆克魯斯與「捍衛戰士：獨行俠」極可能是本屆坎城影展最閃亮的巨星與巨片。

在大多數觀眾心目中，坎城影展是電影藝術的指標，「捍衛戰士：獨行俠」卻是不折不扣的商業片，看似不太搭軋，其實影展最重要的就是有大牌紅星參與、吸引最多關注，因此「捍衛戰士：獨行俠」就算不可能參加正式競賽，坎城都要想盡辦法邀到這部片來助陣。過去史蒂芬史匹柏的「外星人」、「吹夢巨人」或是迪士尼動畫「小美人魚」、「美女與野獸」等都曾在坎城影展期間不參與正式競賽而盛大首映。

對於湯姆克魯斯而言，前往坎城影展算是舊地重遊，也可以為「捍衛戰士：獨行俠」盛大造勢，兩邊互蒙其利，其實頗值得考慮。

坎城影展力邀湯姆克魯斯與「捍衛戰士：獨行俠」快兩年，今年可望敲定。圖／摘自imd...
坎城影展力邀湯姆克魯斯與「捍衛戰士：獨行俠」快兩年，今年可望敲定。圖／摘自imdb

坎城影展 湯姆克魯斯 迪士尼

上一則

爆冷未獲奧斯卡影后入圍 女神卡卡仍將參加典禮 不缺席

延伸閱讀

不怕成本過高 湯姆克魯斯南非拍「不可能的任務8」

不怕成本過高 湯姆克魯斯南非拍「不可能的任務8」
不怕成本又過高 湯姆克魯斯跑南非拍「不可能的任務8」

不怕成本又過高 湯姆克魯斯跑南非拍「不可能的任務8」
湯姆克魯斯曾因太入戲 險被女侍惹火

湯姆克魯斯曾因太入戲 險被女侍惹火
阿湯哥拍片勇於砸錢 想回本是「不可能的任務」

阿湯哥拍片勇於砸錢 想回本是「不可能的任務」

熱門新聞

萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22

超人氣

更多 >
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣

俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣
才簽「友好無止境」聲明…全球孤立俄國 中國尷尬了

才簽「友好無止境」聲明…全球孤立俄國 中國尷尬了