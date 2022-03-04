湯姆克魯斯魅力無邊 坎城影展搶定了？

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」拖了兩年多才要上映，外界早已密切期待。圖／摘自imdb

在好萊塢紅了30多年的湯姆克魯斯 ，雖然即將年逾花甲，依舊是號召力強大的影壇巨星，他自2018年「不可能的任務：全面瓦解」後，已將滿4年沒有出新片，自然是受到新冠肺炎疫情衝擊導致「捍衛戰士：獨行俠」殺青3年還無法上映的緣故。

這部萬眾期待的大片，早在兩年前就已被坎城影展 總監提耶里弗黑莫積極爭取前往當地以「非競賽片」之資舉辦盛大首映會，現在拖了兩年，目前暫定今年5月27日起在美國上映的計畫尚未生變，本年度坎城影展剛好在5月28日閉幕，「捍衛戰士：獨行俠」簡直是最完美的首映巨片，因而「綜藝報」報導，坎城影展主辦單位的爭取力道並沒有降低，還對邀請湯姆克魯斯攜片前往做活動興趣濃厚，倘若一切都沒有問題，湯姆克魯斯與「捍衛戰士：獨行俠」極可能是本屆坎城影展最閃亮的巨星與巨片。

在大多數觀眾心目中，坎城影展是電影藝術的指標，「捍衛戰士：獨行俠」卻是不折不扣的商業片，看似不太搭軋，其實影展最重要的就是有大牌紅星參與、吸引最多關注，因此「捍衛戰士：獨行俠」就算不可能參加正式競賽，坎城都要想盡辦法邀到這部片來助陣。過去史蒂芬史匹柏的「外星人」、「吹夢巨人」或是迪士尼 動畫「小美人魚」、「美女與野獸」等都曾在坎城影展期間不參與正式競賽而盛大首映。

對於湯姆克魯斯而言，前往坎城影展算是舊地重遊，也可以為「捍衛戰士：獨行俠」盛大造勢，兩邊互蒙其利，其實頗值得考慮。