「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

港星杜汶澤搬到台灣一年順利拿到身分証，直說「我現在是台北市民，可以投票」，他在台灣落地深根，不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血，銷售創新高，不過他表示還不能宣布勝利，認為事業能做到討厭自己的人都埋單才是高手。

杜汶澤長期關注社會運動、政治議題，2014年因為力挺太陽花學運，遭中國封殺，他對於封殺的解讀是：「就是他把你本來喜歡的工作，從生命中拔掉，不讓你再演戲表演，當時很哀傷、很傷心，奮鬥那麼多年，從跑龍套的到第一個同時入圍金馬獎男主角、男配角的人。」他坦言那年是人生最低潮，但他一晚就轉念，毅然決然自己當導演 、做生意賺錢，他說：「恐懼到最就會是勇敢。」

如今他的品牌「小杜良品」港台都賣得好，他表示，「我做生意之前，就有人跟我說，在台灣做生意要成功不要在公眾面前表達政治立場，因為做生意的人要賺兩邊（指兩岸），我覺得這種講法很奇怪，因為我本身來台灣的原因就是政治，我怎麼可能逃過政治，我本身就是一個立場了。」所以目前第一批鴨血或許因為立場賣光，第二批有人買就是真的好，他說：「要宣布勝利要賣第二批一直賣下去，那什麼時候可以完全宣布勝利呢？連討厭你的人都想吃就可以。」問到是否想讓導演彭浩翔吃吃看？他直喊髒話說：「毒死他！」

其實，杜汶澤和導演彭浩翔是老友，過去合作多部電影 ，直到2019年彭浩翔宣布自己是中國「護旗手」，點燃杜汶澤的怒火，坦言最讓他不開心的是因為「笨！」杜汶澤解釋：「最恨不是他的立場，是聽說他要簽合約，投資者要他入籍才簽約，他發了微博說我是護旗手，關鍵就是他發了，人家也沒跟他簽約，電影也沒拍也沒給他錢，所以我最恨不是他的立場，是他笨！」

除了彭浩翔，直率性格的杜汶澤也點名余文樂、陳小春 ，因為政治選擇立場，讓他直接做了「友情的快篩」，說道：「甘願當狗的話是你的選擇，狗也活得很開心。」今年即將滿50歲的杜汶澤，自認最多再活20年，樂觀笑說2024年被封殺滿10周年，想在圓山辦桌請大家吃飯。

他對於人生經歷過的紛擾漸看淡，直說：「像夢一場，我都快50歲了，還沒醒來不是白痴嗎。出生就是死亡，中間是過程，不管擁有多少，死掉什麼都沒有，要苦中作樂，愛的人有一天會離開、朋友動物、親人都會死掉。」他透過禪修讓自己感受情緒，並控制它，也說：「只要能自己解決的就自己解決吧。」