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西恩潘紀錄片不拍了加入逃命行列 徒步前進波蘭

中央社╱基輔2日綜合報導
日前來到基輔拍攝俄國入侵紀錄片的西恩潘也被迫逃難。(取材自推特)
日前來到基輔拍攝俄國入侵紀錄片的西恩潘也被迫逃難。(取材自推特)

俄羅斯大舉進攻烏克蘭，日前來到烏克蘭首都基輔拍攝俄國入侵紀錄片的好萊塢男星西恩潘也躲不過逃難命運。他推文透露自己也加入徒步逃難行列，與成千上萬難民一同前往波蘭。

61歲的西恩潘（Sean Penn）在推特貼上他揹著背包拖著行李，在連綿不盡的車陣旁步行的照片。

照片旁的文字顯示：「我和兩個同事把車丟在路邊後，走了好幾英里到波蘭邊境。照片中幾乎所有車子都只載婦孺，大部分都看不出有帶行李，車子是他們唯一值錢的東西。」

推文並未說明這位奧斯卡得獎男星為何得與同事棄車步行。

西恩潘在洛杉磯的發言人告訴路透，西恩潘已「安全離開烏克蘭」。她婉拒透露西恩潘目前所在，以及他逃離烏克蘭的情況。

烏克蘭總統府上月24日發出的聲明指出，24日俄軍入侵第一天，西恩潘出席了基輔總統府記者會，為他記錄烏克蘭危機的紀錄片進行拍攝工作。

聲明說，西恩潘採訪了烏國政治人物與軍方將領和記者，為了這部紀錄片，他最初是在去年11月造訪烏克蘭。

烏克蘭 邊境 奧斯卡

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