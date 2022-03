西恩潘紀錄片不拍了加入逃命行列 徒步前進波蘭

俄羅斯大舉進攻烏克蘭 ,日前來到烏克蘭首都基輔拍攝俄國入侵紀錄片的好萊塢男星西恩潘也躲不過逃難命運。他推文透露自己也加入徒步逃難行列,與成千上萬難民一同前往波蘭。

61歲的西恩潘(Sean Penn)在推特貼上他揹著背包拖著行李,在連綿不盡的車陣旁步行的照片。

照片旁的文字顯示:「我和兩個同事把車丟在路邊後,走了好幾英里到波蘭邊境 。照片中幾乎所有車子都只載婦孺,大部分都看不出有帶行李,車子是他們唯一值錢的東西。」

推文並未說明這位奧斯卡 得獎男星為何得與同事棄車步行。

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH