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金星談烏俄戰爭惹怒中國官方 微博發文遭開鍘

噓！星聞／綜合報導
金星在微博發文指看央視主播的服裝，就知道中央是支持烏克蘭。取材自微博
金星在微博發文指看央視主播的服裝，就知道中央是支持烏克蘭。取材自微博

俄羅斯發兵侵略烏克蘭，引發國際關注與譴責，而中國方面對此則保持中立態度，不過女星金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事，卻引發中央官方不滿，貼文被刪除，帳號更遭到官方禁止發言。

金星是中國知名主持人，再加上她本身做過變性手術，從男兒身轉變成女兒身，所以也是話題人物，1日她在微博發文提到「一個瘋狂的俄國男人說，不讓俺繼續當總統，俺就不要這個世界了！」，接著還附上一張央視新聞台的截圖，並指出「從央視小姐姐穿的衣服顏色來看，是支持烏克蘭的」，看似意指中央是傾向支持烏克蘭。

結果此貼文遭到中國網友留言攻擊，隨後貼文就已找不到，網友以為是金星刪除的，不過她再發文否認「我本人沒有刪微博，是系統給遮罩了！不帶腦子想罵我的人請先在微博上實名認證後再來吧！發表個人觀點，尊重所有生命，堅持反對戰爭！！！」，而目前金星的微博已被官方宣告「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」，所以她已無法再貼文留言。

另一方面央視也回應，女主播的服裝外套是墨綠色，搭配裡面的黃襯衫，並非是烏克蘭國旗顏色藍色與黃色。最後也強調「以黨性做指導，以文化做支撐，以客觀性做表達」。

金星。取材自微博
金星。取材自微博

微博 烏克蘭 手術

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