「蝙蝠俠」締造評價新高 水行俠等不及想看

蝙蝠俠、貓女的情誼相當動人。圖／華納兄弟提供

羅伯派汀森主演的「蝙蝠俠」即將上映，電影 以布魯斯韋恩成為蝙蝠俠一年多後的時間線為起點，在謎語人透過一連串殘忍的陰謀詭計，虐殺高譚市許多菁英份子後，蝙蝠俠這位世上最偉大的偵探依循神祕的線索，展開對地下社會的調查行動，同時遇見貓女、企鵝人、卡麥法爾康等人。

片中氛圍陰暗憂鬱，結合火爆動作場面，探索扭曲的內心世界，以及瀕臨崩潰邊緣的城市，「蝙蝠俠」也在影評網站爛番茄上獲得了144則評論，90%新鮮認證，外媒讚譽：「史詩鉅作，超級英雄迷必看」、「這就是我要的蝙蝠俠！」、「是蝙蝠俠大膽的創新時代」。

同樣為DC超級英雄的「水行俠」傑森摩莫亞，傑森還與自己繼女「貓女」柔伊卡維茲的男友查寧塔圖合照，並說「超級興奮，我引以為傲，等不及一定要看電影，愛妳，柔柔」，力挺女兒。

「蝙蝠俠」也帶回不少經典角色，「貓女」便絕對是蝙蝠俠神話不可或缺的一部分，她是第一個讓他感到不知所措的人，也是蝙蝠俠愛慕時間最久的角色。柔伊克拉維茲表示，她非常享受導演 麥特李維斯呈現貓女與蝙蝠俠兩個角色命運交錯的方式：「他們之間愛恨交織，而愛與恨的分界線非常模糊，他們都相信正義，都為自己的信念而戰，也不害怕為了信念而犧牲性命，只不過全然不同的成長背景讓他們對於什麼是正義可能有著不同的解讀。」

謎語人則是高譚市最致命的威脅，他設計了一系列邪惡謎語遊戲，誘捕虐殺高譚市的大人物，要揭露這座城市背後見不得人的祕密。保羅迪諾認為：「謎語人是一個既聰明又充滿天賦的人，但從來沒獲得任何能突破的機會，因此他自我沉溺，用他最擅長的數字、謎題，去嘲笑與戲弄這座從來沒有對他伸出援手的城市，藉此得到安慰，這是他少數能用來逃避現實和感受美好的方式。」

片中另一個反派是長久以來受到歡迎的企鵝人，他是高譚市最夯夜總會「冰山俱樂部」的老闆，言語粗魯、陰險狡詐，是個隱藏情緒隨時準備爆發的狠角色。雖然現在在黑道老大卡麥法爾康尼底下做事，但他絕對有著更大的野心。柯林法洛也為了這個角色完全改變自己，除了外觀上的變化，他也呈現不一樣的說話方式，在片場沒人能認出柯林法洛來。