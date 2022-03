俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球各界抵制,好萊塢電影大廠「迪士尼公司」也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。美聯社

俄羅斯 入侵烏克蘭後引發全球各界抵制,好萊塢電影 大廠「迪士尼 公司」(Walt Disney Co)也加入行列、宣布未來將暫停在俄羅斯上映自家電影。

CNN報導,迪士尼發言人2月28日在聲明中指出「鑑於無端入侵烏克蘭和悲慘的人道主義危機,我們將暫停在俄羅斯上映電影,包括皮克斯出品、即將上映的「青春養成記」(Turning Red)。我們將根據不斷變化的形勢做出未來的商業決策」。

據悉,迪士尼公司未來幾個月原訂將有多部電影即將在俄羅斯上映, 其中包括5月5日上映、漫威(Marvel)旗下備受矚目的「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)和6月16日上映的「巴斯光年」(Lightyear)。

儘管俄羅斯不是像中國和美國那樣龐大的主要電影市場,但迪士尼公司的舉動可能會促使其他電影大廠效仿。