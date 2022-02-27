日「 情色女王」SM招再升級 美女醫師滴蠟、綑綁樣樣來

彈蜜在「甜蜜皮鞭」中的精彩演出，使她拿下日本電影金像獎的新人賞。。圖／GP+提供

有日本 「情色女王」之稱的女星壇蜜，2013年因為「半澤直樹」裡扮演情婦，聲勢更加水漲船高，在大尺度電影 「甜蜜皮鞭」中飾演喜愛玩SM的美女醫師，在片中上演皮鞭抽打、被繩子綑綁、滴蠟、M字腿綑綁吊起等激烈的SM戲份，引起話題，壇蜜也因此角拿下日本電影金像獎的新人賞。

壇蜜因性感的形象大受矚目，姣好的身材以及自然不做作的個性，讓她火速登上日本的性感女神。熱衷於重口味色情片的壇蜜，在「甜蜜皮鞭」中挑戰激烈的SM演技，其中一幕M字腿綑綁吊起的畫面，更引起大眾討論。

從幕後花絮中，可看到壇蜜發出陣陣慘叫聲，對於拍攝SM場景的感受，壇蜜表示「不太記得了」。但她也大方透露真的玩過SM，且是當被虐的一方，「有捆绑、用手铐等等，因為和當時的男友對於這方面相當有興趣，當時兩個人還一起找蠟燭！」

「甜蜜皮鞭」改編恐怖情色文學首席作家大石圭同名原著小說 ，故事敘述奈緒子（壇蜜 飾）白天是位專門醫治不孕症的美女醫師，在夜晚則是SM俱樂部中相當受歡迎的的被虐狂小妹，通過被各種各樣男人粗暴的對待，奈緒子獲得了心靈上的滿足。事實上，奈緒子在17歲時被男性鄰居監禁凌虐長達一個月，好不容易脫離魔掌，卻造成內心無法抹滅的創傷。某日，奈緒子在俱樂部中邂逅一名神祕的客人，悄悄喚醒了奈緒子隱藏在內心深處的慘痛記憶。