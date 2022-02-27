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父兄離世 57歲女星「動念出家」扮演高僧20次

記者陳慧貞／即時報導
唐美雲（右）演出「慧遠大師」。圖／大愛電視提供
唐美雲（右）演出「慧遠大師」。圖／大愛電視提供

演員唐美雲致力於歌仔戲傳承不遺餘力，自「菩提禪心」到「高僧傳」系列，累積演出114部歌仔戲，今年首部推出作品「慧遠大師」是她扮演的第20位高僧。

唐美雲歷經哥哥與父親往生，心生出家的念頭，因為媽媽的一席話，遲遲沒有削髮為尼，因緣際會下，接演大愛電視的「菩提禪心」與「高僧傳」系列，演藝生涯一圓出家夢想，也從演繹高僧過程中醍醐灌頂，原來用歌仔戲專業表演，不但利益眾生，自己也大有斬獲。

慧遠大師一生「修法、弘法、護法」，唐美雲深得共鳴，提起當初成立唐美雲歌仔戲團，就是因為明白歌仔戲的美，甘願付出一切，將經典好戲傳承下去。秉持這股傳承信念，虎年春節假期，初一就帶著團員們到宜蘭傳藝中心，進行為期1個月、每天兩場經典摺子戲演出，正因感受到慧遠大師成立僧團的堅持，唐美雲也期許自己要保有「堅持不退的精神」。

「高僧傳」系列「慧遠大師」，安排在「道安大師」之後播出有其用意，2人為師徒關係，代表傳承，「得天下英才而教育之」是為人師表的一大樂事，唐美雲一生懸命傳承歌仔戲技藝，明白「老師願意教，也要學生願意學」，所以「名師與高徒間的契合總能感動人心」，旗下「閃耀青年團」都是她自己細心挑選全力栽培，還膩稱他們是「小唐果」，對唐美雲來說，這群青年學子，不但她心中甜密的負荷，更是歌仔戲未來的希望。

唐美雲歌仔戲團演出「高僧傳」新戲「慧遠大師」。圖／大愛電視提供
唐美雲歌仔戲團演出「高僧傳」新戲「慧遠大師」。圖／大愛電視提供
唐美雲（右）累積演繹20位高僧，在人生路上獲益良多。圖／大愛電視提供
唐美雲（右）累積演繹20位高僧，在人生路上獲益良多。圖／大愛電視提供
唐美雲旗下的「閃耀青年團」，是她細心挑選全力栽培的歌仔戲未來希望。圖／大愛電視提...
唐美雲旗下的「閃耀青年團」，是她細心挑選全力栽培的歌仔戲未來希望。圖／大愛電視提供

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